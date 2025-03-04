Маск звинувачує Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією
Київ • УНН
Керівник Департаменту США з ефективності уряду Ілон Маск заявив, що Зеленський прагне "вічної війни" та "корупційної м'ясорубки". Маск стверджує, що український президент обрав кровопролиття замість миру з москвою.
Керівник Департаменту США з ефективності уряду, мільярдер Ілон Маск публічно звинуватив Президента Володимира Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією. Про це інформує УНН із посиланням на видання Politico та сторінку Маска у соцмережі Х (Twitter).
Деталі
В понеділок, 03 березня очільник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск написав у своєму X-акаунті, що Президент України Володимир Зеленський "хоче вічної війни, нескінченної м'ясорубки хабарів".
Зеленський хоче вічної війни, нескінченної корупційної м'ясорубки. Це зло
В окремій публікації він заявив, що Зеленський мав вибір "прагнути до миру" з москвою, але він обрав кровопролиття. "Це жорстоко і нелюдяно", - заявив Маск.
Нагадаємо
Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити.
Маск з'явиться на спільному засіданні Конгресу з Трампом03.03.25, 21:38 • 49659 переглядiв