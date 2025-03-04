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Маск звинувачує Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією

Київ • УНН

 • 79279 перегляди

Керівник Департаменту США з ефективності уряду Ілон Маск заявив, що Зеленський прагне "вічної війни" та "корупційної м'ясорубки". Маск стверджує, що український президент обрав кровопролиття замість миру з москвою.

Маск звинувачує Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією

Керівник Департаменту США з ефективності уряду, мільярдер Ілон Маск публічно звинуватив Президента Володимира Зеленського у просуванні "вічної війни" з росією. Про це інформує УНН із посиланням на видання Politico та сторінку Маска у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

В понеділок, 03 березня очільник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск написав у своєму X-акаунті, що Президент України Володимир Зеленський "хоче вічної війни, нескінченної м'ясорубки хабарів".

Зеленський хоче вічної війни, нескінченної корупційної м'ясорубки. Це зло 

- йдеться у дописі.

В окремій публікації він заявив, що Зеленський мав вибір "прагнути до миру" з москвою, але він обрав кровопролиття. "Це жорстоко і нелюдяно", - заявив Маск.

Нагадаємо

Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити.

Маск з'явиться на спільному засіданні Конгресу з Трампом03.03.25, 21:38 • 49659 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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