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Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм

Київ • УНН

 • 177129 перегляди

Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити. Мільярдер натякає на відмову України від певних гарантій.

Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм

Очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер, Ілон Маск порівняв війну в Україні з трамваєм, опублікувавши відповідну карикатуру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку соратника президента США Дональда Трампа у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

В неділю, 02 березня американський мільярдер Ілон Маск у своєму Х-акаунті зробив черговий резонансний пост. Цього разу він опублікував карикатуру, на якій зображено Зеленського. 

Ви можете зупинити трамвай у будь-який момент, але ви відмовляєтеся, тому що вам потрібні гарантії, що він не поїде знову за кілька років

- йдеться у написі на зображенні.

Нагадаємо, Ілон Маск закликав перевірити використання військової допомоги США Україні. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок зброї Києву.

Ілон Маск дав оцінку зриву угоди про копалини між США та Україною22.02.25, 23:42 • 46080 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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