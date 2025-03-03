Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм

Очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер, Ілон Маск порівняв війну в Україні з трамваєм, опублікувавши відповідну карикатуру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку соратника президента США Дональда Трампа у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

В неділю, 02 березня американський мільярдер Ілон Маск у своєму Х-акаунті зробив черговий резонансний пост. Цього разу він опублікував карикатуру, на якій зображено Зеленського.

Ви можете зупинити трамвай у будь-який момент, але ви відмовляєтеся, тому що вам потрібні гарантії, що він не поїде знову за кілька років