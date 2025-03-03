Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм
Київ • УНН
Ілон Маск опублікував карикатуру із Зеленським, порівнюючи ситуацію в Україні з трамваєм, який можна зупинити. Мільярдер натякає на відмову України від певних гарантій.
Очільник департаменту ефективності уряду США, мільярдер, Ілон Маск порівняв війну в Україні з трамваєм, опублікувавши відповідну карикатуру. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку соратника президента США Дональда Трампа у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.
Деталі
В неділю, 02 березня американський мільярдер Ілон Маск у своєму Х-акаунті зробив черговий резонансний пост. Цього разу він опублікував карикатуру, на якій зображено Зеленського.
Ви можете зупинити трамвай у будь-який момент, але ви відмовляєтеся, тому що вам потрібні гарантії, що він не поїде знову за кілька років
Нагадаємо, Ілон Маск закликав перевірити використання військової допомоги США Україні. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок зброї Києву.
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