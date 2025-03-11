Мільярдери, які були присутні на інавгурації Трампа, з того дня збідніли на 210 мільярдів доларів

Станом на 20 січня мільярдери, які були присутні на інавгурації Дональда Трампа, включаючи Ілона Маска, Джеффа Безоса та Марка Цукерберга, розбагатіли за рахунок бурхливих фондових ринків. Однак через сім тижнів ці мільярдери втратили 210 мільярдів доларів, а індекс S&P 500 втратив майже 7% з моменту вступу Трампа на посаду. Про це інформує УНН із посиланням на видання Bloomberg.

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Зазначається, що коли Дональд Трамп складав присягу 20 січня, його оточували одні з найбагатших людей світу, включаючи Ілона Маска, Джеффа Безоса і Марка Цукерберга. Їхні прибутки до дня інавгурації зросли ще більше за рахунок фондових ринків.

Через сім тижнів історія змінилася. Початок другого терміну Трампа приніс приголомшливі зміни для багатьох мільярдерів, які сиділи за Трампом у Ротонді Капітолію: п'ятеро з них втратили загалом 210 мільярдів доларів, згідно з індексом мільярдерів - йдеться у дописі видання.

Як пише Bloomberg, період між обранням Трампа та його інавгурацією був благом для найбагатших людей світу, оскільки індекс S&P 500 досяг кількох історичних максимумів. Інвестори попрямували на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика Трампа буде вигідна для бізнесу.

Так, Tesla Inc. Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Арно додала 7% за тиждень до дня інавгурації, зробивши французького магната на 12 мільярдів доларів багатшим. Навіть Meta Platforms Inc. Цукерберга, яка заборонила Трампу користуватися соціальною мережею у 2021 році, зросла на 9% перед початком нового терміну та ще на 20% за перші чотири тижні його перебування на посаді.

Але очікування себе не виправдали.

Компанії гостей інавгурації опинилися серед найбільших невдах, знизившись на загальну суму $1,43 трлн ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією.

Ілон Маск (мінус 145 мільярдів доларів)

Чистий капітал 53-річного генерального директора Tesla досяг піку в 486 мільярдів доларів 17 грудня, що стало найбільшим статком, коли-небудь зафіксованим в індексі мільярдерів Bloomberg. Більшість його прибутку була отримана від Tesla, чиї акції майже подвоїлися після виборів. З того часу виробник електромобілів відмовився від усіх цих прибутків, що знизило чистий капітал Маска на 157 мільярдів доларів. Споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском вкрай правих політиків, а продаж Tesla в Німеччині впав більш ніж на 70% за перші два місяці року.

Потенційні клієнти в Європі розчарувалися підтримкою Маска правих політиків, а продаж Tesla в Німеччині впав більш ніж на 70% за перші два місяці року - пише Bloomberg.

Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до небачених рівнів з липня 2022 року.

Джефф Безос (мінус 31 млрд доларів)

Amazon пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа в грудні, а Безос обідав з президентом минулого місяця, того ж дня, коли Безос оголосив, що його газета приділятиме першорядну увагу особистим свободам і вільному ринку в думці. Акції Amazon впали на 15% із 17 січня.

Сергій Брін (мінус 23 млрд доларів)

51-річний Брін, який був співзасновником компанії, тоді відомої як Google, разом із Ларрі Пейджем і досі зберігає 6% акцій, приєднався до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско у 2017 році. Після переобрання Трампа у листопаді Брін обідав з ним у Mar-a-Lago наступного місяця. Акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% на початку лютого, після того, як компанія не виконала квартальні оцінки доходів.

Марк Цукерберг (мінус 8 мільярдів доларів)

Meta була визначним переможцем серед технологічних акцій Magnificent Seven на початку цього року. Навіть коли група компаній, яка забезпечувала більшу частину приросту S&P 500 за останні кілька років, залишалася на колишньому рівні, Meta зросла на 19% із середини січня по середину лютого. Проте з того часу акції втратили всі ці прирости. Індекс Magnificent Seven упав на 21% із максимуму в середині грудня.

Бернар Арно (мінус 5 млрд доларів)

76-річний Арно, чия сім'я володіє люксовим конгломератом, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton та Bulgari, був другом Трампа протягом десятиліть. Після падіння протягом більшої частини 2024 року LVMH підскочила більш ніж на 20% із виборів до кінця січня. З того часу вона втратила більшу частину цих досягнень. Аналітики Morningstar заявили минулого місяця, що мито у розмірі 10–20% на європейські предмети розкоші може знизити продаж, який і так зазнає труднощів.

Нагадаємо

Американські індекси Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq впали на 1.48-2.64% через запровадження Трампом нових мит.

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