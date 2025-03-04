Фондовий ринок США впав через невідворотність торгової війни Трампа

У понеділок, 03 березня американський індекс Dow Jones впав на 1,48%, індекс S&P 500 – на 1,76%, а індекс Nasdaq – на 2,64%, оскільки президент США Дональд Трамп не відмовився від своєї ідеї запровадити мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Про це інформує CTV News, передає УНН.

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Йдеться про 25% мита для товарів з Канади та Мексики, а також 10% мита для товарів із Китаю, на які раніше було запроваджено 10%.

Спад у понеділок став кульмінацією двох складних тижнів для Уолл-стрит. Після того, як S&P 500 встановив рекорд минулого місяця після серії звітів про надходження великих американських компаній, які виявилися вище очікувань, ринок почав падати після більш слабких, ніж очікувалося, звітів про економіку США, включаючи пару звітів, які демонструють, що американські домогосподарства стають набагато песимістичнішими щодо інфляції через загрозу введення мит - йдеться у дописі.

Зазначається, що Дональд Трамп запровадив мита ще в перші дні свого другого президентства, але відклав на місяць після досягнення домовленостей із Канадою та Мексикою по боротьбі з контрабандою наркотиків. Вони набувають чинності 4 березня.

Найбільше шокує те, що виробники спостерігають скорочення нових замовлень. Ціни тим часом виросли на тлі дискусій про те, хто платитиме за тарифи Трампа.

Попит знизився, виробництво стабілізувалося, а скорочення персоналу продовжилося, оскільки компанії учасників панелі зазнають першого операційного шоку від тарифної політики нової адміністрації - сказав Тімоті Фіоре, голова комітету з обстеження виробничого бізнесу Інституту управління постачанням.

На Уолл-стріт сподівалися, що Президент США використовує загрозу тарифів як інструмент для переговорів і що врешті-решт він прийме потенційно менш руйнівну політику для світової економіки та торгівлі.

Нещодавній спад ринку особливо сильно вдарив по Nvidia і деяким іншим областям ринку, які раніше лідирували, У понеділок вони впали ще більше: Nvidia впала на 8,8%, а Tesla Ілона Маска — на 2,8% - пише CTV News.

Відбувся навіть обвал акції компаній, пов'язаних з криптовалютною економікою, які стрімко зросли напередодні. Вони підскочили після того, як Трамп заявив, що його адміністрація рухається вперед з криптовалютним стратегічним резервом.

Нагадаємо

Дональд Трамп анонсував запровадження 25% тарифів на імпорт з ЄС, включаючи автомобілі. Президент США звинуватив Євросоюз у створенні блоку для "пограбування" Сполучених Штатів.

Китай вивчає і розробляє відповідні контрзаходи у відповідь на погрозу США ввести додаткові 10-відсоткові тарифи на китайську продукцію під приводом фентанілу.

Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США