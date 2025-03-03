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Китай готує відповідь на нові 10% тарифи США

Київ • УНН

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США планують ввести додаткові 10% тарифи на китайські товари з 4 березня через проблему фентанілу. Китай розробляє контрзаходи, які включатимуть тарифні та нетарифні обмеження на американські товари.

Китай готує відповідь на нові 10% тарифи США

Китай вивчає і розробляє відповідні контрзаходи у відповідь на погрозу США ввести додаткові 10-відсоткові тарифи на китайську продукцію під приводом фентанілу, повідомило Global Times джерело, пише УНН.

Деталі

3 лютого Трамп призупинив введення масштабних мит нанайбільших торгових партнерів США на місяць, після того як лідери Канади та Мексики оголосили нові заходи з охорони кордонів. Однак нещодавно Трампв икликав плутанину щодо того, чи вступлять вони в силу після завершення цього періоду пільг. У пості в соціальних мережах у четвер він заявив, що наркотики з північноамериканських сусідів США продовжують надходити "на дуже високих і неприпустимих рівнях".

За словами джерела, контрзаходи, найімовірніше,охоплюватимуть як тарифи, так і низку нетарифних заходів, і до списку, найімовірніше, потраплять американські сільськогосподарські та продовольчі товари.

"Якщо США наполягатимуть на введенні односторонніх тарифів і офіційно оголосять про відповідні заходи, Китай обов'язково вживесильні та потужні контрзаходи", - підкреслило джерело.

Доповнення

У четвер президент США Дональд Трамп у соціальних мережах заявив, що США запровадять тарифи на товари з Канади та Мексики з 4 березня, і що "Китай також буде обкладений додатковим 10-відсотковим тарифом із цієї дати", повідомляє Associated Press.

Погроза США запровадити додаткові 10-відсоткові тарифи накитайську продукцію одразу ж викликала реакцію з боку кількох китайських міністерств. У п'ятницю представник Міністерства комерції Китаю(MOFCOM), якого попросили прокоментувати план США, заявив, що Китай є однією з найжорсткіших країн у світі в боротьбі з наркотиками як із погляду політики,так і її реалізації, і Китай здійснює міжнародне співробітництво з іншими країнами, включно зі США, у боротьбі з наркотиками.

"Китай сподівається, що США не повторять своїх помилок і швидко повернуться на правильний шлях врегулювання розбіжностей шляхом рівноправного діалогу. Якщо США наполягатимуть на продовженні свого курсу, Китай вживатиме всі необхідні контрзаходи для захисту своїх законних прав таінтересів", - заявив представник Мінкомзв'язку.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь також прокоментував погрозу США запровадити додаткові тарифи, заявивши, що Китай засуджує і виступає проти цього кроку, і буде вживати всіх необхідних заходів для захисту своїх законних інтересів.

Нагадаємо

Трамп анонсував запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, заявивши, що блок "був створений для того,щоб пограбувати Сполучені Штати".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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