"ЄС був створений щоб грабувати США": Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував запровадження 25% тарифів на імпорт з ЄС, включаючи автомобілі. Президент США звинуватив Євросоюз у створенні блоку для "пограбування" Сполучених Штатів.
Президент США Дональд Трамп анонсував запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, заявивши, що блок "був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що про це Трамп заявив під час першого засідання свого кабінету міністрів.
Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%. Вони стосуватимуться і автомобілів, і всього іншого,
Дональд Трамп стверджує, що союз, до складу якого входять 27 держав, "створений, щоб завдавати збитків Сполученим Штатам Америки".
У відповідь Європейська комісія пригрозила контрзаходами, якщо Трамп запровадить тарифи, заявивши, що ЄС "рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі".
Президент не запропонував жодних нових деталей щодо запропонованих ним тарифів для ЄС, включаючи те, які повноваження він буде використовувати, але відновив свої запеклі нападки на блок за те, що він давно сприймає як незбалансовані економічні відносини.
Вони не приймають наші машини. Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію, вони використовують всілякі причини, чому ні. Давайте будемо чесними, Європейський Союз був створений для того, щоб пограбувати США,
Нагадаємо
1 лютого президент США Дональд Трамп заявив про намір "безумовно" ввести нові мита на товари з Європейського Союзу. Конкретні деталі щодо розміру мит та переліку товарів на той час не розголошувалися.