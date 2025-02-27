«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп анонсировал ввести 25-процентные тарифы на импорт из Европейского Союза, заявив, что блок «был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты». Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что об этом Трамп заявил во время первого заседания своего кабинета министров.

Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. Это будет 25%. Они будут касаться и автомобилей, и всего остального,

Дональд Трамп утверждает, что союз, в состав которого входят 27 государств, «создан, чтобы наносить ущерб Соединенным Штатам Америки».

В ответ Европейская комиссия пригрозила контрмерами, если Трамп введет тарифы, заявив, что ЕС «решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли».

Президент не предложил никаких новых деталей относительно предложенных им тарифов для ЕС, включая то, какие полномочия он будет использовать, но возобновил свои ожесточенные нападки на блок за то, что он давно воспринимает как несбалансированные экономические отношения.

Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить США,