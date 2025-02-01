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Трамп знову погрожує ввести мита на продукцію з ЄС

Трамп знову погрожує ввести мита на продукцію з ЄС

Київ • УНН

 • 28801 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір "безумовно" ввести нові мита на товари з Європейського Союзу. Конкретні деталі щодо розміру мит та переліку товарів поки не розголошуються.

Президент США Дональд Трамп оголосив у п’ятницю ввечері, що "безумовно" запровадить мита на товари з ЄС. Про це Трамп заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

"Чи буду я вводити мита для Європейського Союзу? Ви хочете отримати правдиву відповідь, чи я повинен дати вам політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - сказав Трамп.

Трамп не сказав, якими саме будуть мита або на які конкретні товари вони будуть запроваджені, але сказав, що планує "зробити щось суттєве".

Нагадаємо

У грудня ще до інавгурації Трамп заявляв, що ЄС може зіткнутися з митами, якщо блок не скоротить свій дефіцит зі США, що зростає, здійснюючи великі угоди щодо нафти і газу з найбільшою економікою світу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.

Павло Башинський

Павло Башинський

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