Трамп знову погрожує ввести мита на продукцію з ЄС

Президент США Дональд Трамп оголосив у п’ятницю ввечері, що "безумовно" запровадить мита на товари з ЄС. Про це Трамп заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Politico, передає УНН.

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"Чи буду я вводити мита для Європейського Союзу? Ви хочете отримати правдиву відповідь, чи я повинен дати вам політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - сказав Трамп.

Трамп не сказав, якими саме будуть мита або на які конкретні товари вони будуть запроваджені, але сказав, що планує "зробити щось суттєве".

Нагадаємо

У грудня ще до інавгурації Трамп заявляв, що ЄС може зіткнутися з митами, якщо блок не скоротить свій дефіцит зі США, що зростає, здійснюючи великі угоди щодо нафти і газу з найбільшою економікою світу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.