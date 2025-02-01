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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 106307 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 139260 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 131944 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 129148 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 123539 просмотра

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31 января, 10:37 • 116701 просмотра

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Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 111775 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп снова угрожает ввести пошлины на продукцию из ЕС

Трамп снова угрожает ввести пошлины на продукцию из ЕС

Киев  •  УНН

 • 12129 просмотра

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении «безусловно» ввести новые пошлины на товары из Европейского Союза. Конкретные детали относительно размера пошлин и перечня товаров пока не разглашаются.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу вечером, что "безусловно" введет пошлины на товары из ЕС. Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами, сообщает Politico, передает УНН.

Детали

"Буду ли я вводить пошлины для Европейского Союза? Вы хотите получить правдивый ответ, или я должен дать вам политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - сказал Трамп.

Трамп не сказал, какими именно будут пошлины или на какие конкретные товары они будут введены, но сказал, что планирует "сделать что-то существенное".

Напомним

В декабре еще до инаугурации Трамп заявлял, что ЕС может столкнуться с пошлинами, если блок не сократит свой растущий дефицит с США, совершая крупные сделки по нефти и газу с крупнейшей экономикой мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.

Павел Башинский

Павел Башинский

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