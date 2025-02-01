Трамп снова угрожает ввести пошлины на продукцию из ЕС
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении «безусловно» ввести новые пошлины на товары из Европейского Союза. Конкретные детали относительно размера пошлин и перечня товаров пока не разглашаются.
Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу вечером, что "безусловно" введет пошлины на товары из ЕС. Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами, сообщает Politico, передает УНН.
Детали
"Буду ли я вводить пошлины для Европейского Союза? Вы хотите получить правдивый ответ, или я должен дать вам политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - сказал Трамп.
Трамп не сказал, какими именно будут пошлины или на какие конкретные товары они будут введены, но сказал, что планирует "сделать что-то существенное".
Напомним
В декабре еще до инаугурации Трамп заявлял, что ЕС может столкнуться с пошлинами, если блок не сократит свой растущий дефицит с США, совершая крупные сделки по нефти и газу с крупнейшей экономикой мира.
Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.