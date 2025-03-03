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Китай готовит ответ на новые 10% тарифы США

Киев • УНН

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США планируют ввести дополнительные 10% тарифы на китайские товары с 4 марта из-за проблемы фентанила. Китай разрабатывает контрмеры, которые будут включать тарифные и нетарифные ограничения на американские товары.

Китай готовит ответ на новые 10% тарифы США

Китай изучает и разрабатывает ответные контрмеры в ответ на угрозу США ввести дополнительные 10-процентные тарифы на китайскую продукцию под предлогом фентанила, сообщил Global Times источник, пишет УНН.

Детали

3 февраля Трамп приостановил введение масштабных пошлин на крупнейших торговых партнеров США на месяц, после того как лидеры Канады и Мексики объявили новые меры по охране границ. Однако недавно Трамп вызвал путаницу относительно того, вступят ли они в силу после завершения этого периода льгот. В посте в социальных сетях в четверг он заявил, что наркотики из североамериканских соседей США продолжают поступать "на очень высоких и недопустимых уровнях".

По словам источника, контрмеры, скорее всего, будут охватывать как тарифы, так и ряд нетарифных мер, и в список, скорее всего, попадут американские сельскохозяйственные и продовольственные товары.

"Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, Китай обязательно примет сильные и мощные контрмеры", - подчеркнул источник.

Дополнение

В четверг президент США Дональд Трамп в социальных сетях заявил, что США введут тарифы на товары из Канады и Мексики с 4 марта, и что "Китай также будет обложен дополнительным 10-процентным тарифом с этой даты", сообщает Associated Press.

Угроза США ввести дополнительные 10-процентные тарифы на китайскую продукцию сразу же вызвала реакцию со стороны нескольких китайских министерств. В пятницу представитель Министерства коммерции Китая (MOFCOM), которого попросили прокомментировать план США, заявил, что Китай является одной из самых жёстких стран в мире в борьбе с наркотиками как с точки зрения политики, так и её реализации, и Китай осуществляет международное сотрудничество с другими странами, включая США, в борьбе с наркотиками.

"Китай надеется, что США не повторят своих ошибок и быстро вернутся на правильный путь урегулирования разногласий путем равноправного диалога. Если США будут настаивать на продолжении своего курса, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - заявил представитель Минкомсвязи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь также прокомментировал угрозу США ввести дополнительные тарифы, заявив, что Китай осуждает и выступает против этого шага, и будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов.

Напомним

Трамп анонсировал ввести 25-процентные тарифы на импорт из Европейского Союза, заявив, что блок "был создан для того, чтобы ограбить Соединённые Штаты".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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