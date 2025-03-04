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Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Киев • УНН

 • 94539 просмотра

Американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали на 1.48-2.64% из-за введения Трампом новых пошлин. Президент США вводит 25% пошлину для Канады и Мексики и 10% для Китая с 4 марта.

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

В понедельник, 03 марта американский индекс Dow Jones упал на 1,48%, индекс S&P 500 – на 1,76%, а индекс Nasdaq – на 2,64%, поскольку президент США Дональд Трамп не отказался от своей идеи ввести пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Об этом информирует CTV News, передает УНН.

Детали

Речь идет о 25% пошлине на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлине на товары из Китая, на которые ранее была введена 10%.

Спад в понедельник стал кульминацией двух сложных недель для Уолл-стрит. После того, как S&P 500 установил рекорд в прошлом месяце после серии отчетов о поступлении крупных американских компаний, оказавшихся выше ожиданий, рынок начал падать после более слабых, чем ожидалось, отчетов об экономике США, включая пару отчетов, которые демонстрируют, что американские домохозяйства становятся гораздо пессимистичнее по поводу инфляции из-за угрозы введения пошлин

- говорится в сообщении.

Указывается, что Дональд Трамп ввел пошлины еще в первые дни своего второго президентства, но отложил их на месяц после достижения соглашений с Канадой и Мексикой по борьбе с контрабандой наркотиков. Они вступают в силу 4 марта.

Больше всего шокирует то, что производители наблюдают сокращение новых заказов. Цены тем временем выросли на фоне дискуссий о том, кто будет платить за тарифы Трампа.

Спрос снизился, производство стабилизировалось, а сокращение персонала продолжилось, поскольку компании участников панели испытывают первый операционный шок от тарифной политики новой администрации

- сказал Тимоти Фиоре, председатель комитета по обследованию производственного бизнеса Института управления поставками.

На Уолл-стрит надеялись, что Президент США использует угрозу тарифов как инструмент для переговоров и что в конечном итоге он примет потенциально менее разрушительную политику для мировой экономики и торговли.

Недавний спад рынка особенно сильно ударил по Nvidia и некоторым другим областям рынка, которые ранее лидировали. В понедельник они упали еще больше: Nvidia упала на 8,8%, а Tesla Илона Маска — на 2,8%

- пишет CTV News.

Произошел даже обвал акций компаний, связанных с криптовалютной экономикой, которые стремительно выросли накануне. Они подскочили после того, как Трамп заявил, что его администрация движется вперед с криптовалютным стратегическим резервом.

Напоминаем

Дональд Трамп анонсировал введение 25% тарифов на импорт из ЕС, включая автомобили. Президент США обвинил Европейский Союз в создании блока для "ограбления" Соединенных Штатов.

Китай изучает и разрабатывает соответствующие контрмеры в ответ на угрозу США ввести дополнительные 10-процентные тарифы на китайскую продукцию под предлогом фентанила.

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США02.03.25, 23:19 • 47030 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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