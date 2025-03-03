Президент США Дональд Трамп объявил о создании "Стратегического крипторезерва США", назвав Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA) ключевыми активами, которые будут в него включены. Это стало первым официальным подтверждением деталей будущего резерва. Об этом пишет издание Coindesk, передает УНН.

Детали

Сначала Bitcoin и Ethereum, две крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации, не были упомянуты в заявлении Трампа, что вызвало волну недоумения среди криптоинвесторов. Однако примерно через час он уточнил, что BTC и ETH также войдут в резерв, назвав их "ценными криптовалютами, которые будут в его сердце".

Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после лет коррумпированных атак со стороны администрации Байдена. Именно поэтому моя Исполнительная директива по цифровым активам поручила Президентской рабочей группе продвигать создание Стратегического крипторезерва, который включает XRP, SOL и ADA - заявил Дональд Трамп.

После заявления Трампа XRP, SOL и ADA показали стремительный рост. В течение двух часов ADA подскочила на 63%, SOL - на 23%, а XRP - на 32%, что демонстрирует положительную реакцию рынка. После уточнения Трампа стоимость Bitcoin также подскочила почти на 10%, и он снова торгуется выше $90 тыс., а курс Ethereum вырос более чем на 13% до более $2,5 тыс.

Я сделаю США криптостолицей мира. Мы снова делаем Америку великой! - сказал Трамп.

Отмечается, что Трамп обсуждал концепцию национального крипторезерва еще во время своей предвыборной кампании в 2024 году. Вскоре после вступления в должность в январе, он подписал исполнительное постановление, которое поручило Президентской рабочей группе изучить возможность создания цифрового резерва. Однако этот указ не предусматривал его немедленного внедрения.

Напомним

Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.