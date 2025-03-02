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Трамп проведе перший саміт з криптовалют у Білому домі

Київ • УНН

 • 62693 перегляди

Дональд Трамп проведе саміт з цифрових активів за участю провідних криптоінвесторів та підприємців. Захід відбудеться на тлі падіння крипторинку та зниження біткоїна на 22% від історичного максимуму.

Трамп проведе перший саміт з криптовалют у Білому домі

Наступної п’ятниці, 7 березня, Дональд Трамп збере у Білому домі провідних криптоінвесторів і підприємців на перший в історії саміт з цифрових активів.

Трамп називає себе "першим криптопрезидентом" США і хоче зробити країну світовим центром криптовалют. Однак ринок переживає кризу, і не всі впевнені, що його план спрацює.

Про це пише Axios, передає УНН.

 Деталі

Родина Трампів запустила офіційний токен TRUMP і мем-коїн MELANIA 17 і 18 січня відповідно, що принесло їм на папері десятки мільярдів доларів у криптовалюті

- йдеться у повідомленні.

За даними Білого дому, серед учасників саміту будуть відомі засновники криптопроєктів, генеральні директори та інвестори. Очолить захід Девід Сакс, який відповідальний за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют.

А керуватиме процесом Бо Хайнс, виконавчий директор Робочої групи президента з цифрових активів. Оголошення про саміт прозвучало на тлі глобального падіння крипторинку, що змушує деяких інвесторів побоюватися, що "криптобум Трампа" добігає кінця.

Біткоїн подешевшав на 22% від історичного максимуму, якого він досяг у день інавгурації Трампа.

Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют за останній тиждень скоротилася на 13%, за даними CoinGecko.

Нагадаємо 

Біткоїн втратив 21% від свого піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася майже на $1 трильйон. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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