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Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Киев • УНН

 • 62689 просмотра

Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.

Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

В следующую пятницу, 7 марта, Дональд Трамп соберет в Белом доме ведущих криптоинвесторов и предпринимателей на первый в истории саммит по цифровым активам.

Трамп называет себя «первым криптопрезидентом» США и хочет сделать страну мировым центром криптовалют. Однако рынок переживает кризис, и не все уверены, что его план сработает.

Об этом пишет Axios, передает УНН.

 Детали

Семья Трампов запустила официальный токен TRUMP и мем-коин MELANIA 17 и 18 января соответственно, что принесло им на бумаге десятки миллиардов долларов в криптовалюте

- говорится в сообщении.

По данным Белого дома, среди участников саммита будут известные основатели криптопроектов, генеральные директора и инвесторы. Возглавит мероприятие Дэвид Сакс, который ответственен за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

А руководить процессом будет Бо Хайнс, исполнительный директор Рабочей группы президента по цифровым активам. Объявление о саммите прозвучало на фоне глобального падения крипторынка, что заставляет некоторых инвесторов опасаться, что «криптобум Трампа» подходит к концу.

Биткоин подешевел на 22% от исторического максимума, которого он достиг в день инаугурации Трампа.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют за последнюю неделю сократилась на 13%, по данным CoinGecko.

Напомним 

Биткоин потерял 21% от своего пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась почти на $1 триллион. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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