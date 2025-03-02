Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме
Киев • УНН
Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.
В следующую пятницу, 7 марта, Дональд Трамп соберет в Белом доме ведущих криптоинвесторов и предпринимателей на первый в истории саммит по цифровым активам.
Трамп называет себя «первым криптопрезидентом» США и хочет сделать страну мировым центром криптовалют. Однако рынок переживает кризис, и не все уверены, что его план сработает.
Об этом пишет Axios, передает УНН.
Детали
Семья Трампов запустила официальный токен TRUMP и мем-коин MELANIA 17 и 18 января соответственно, что принесло им на бумаге десятки миллиардов долларов в криптовалюте
По данным Белого дома, среди участников саммита будут известные основатели криптопроектов, генеральные директора и инвесторы. Возглавит мероприятие Дэвид Сакс, который ответственен за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
А руководить процессом будет Бо Хайнс, исполнительный директор Рабочей группы президента по цифровым активам. Объявление о саммите прозвучало на фоне глобального падения крипторынка, что заставляет некоторых инвесторов опасаться, что «криптобум Трампа» подходит к концу.
Биткоин подешевел на 22% от исторического максимума, которого он достиг в день инаугурации Трампа.
Общая рыночная капитализация всех криптовалют за последнюю неделю сократилась на 13%, по данным CoinGecko.
Напомним
Биткоин потерял 21% от своего пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась почти на $1 триллион.