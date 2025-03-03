Президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA) ключовими активами, які будуть до нього включені. Це стало першим офіційним підтвердженням деталей майбутнього резерву. Про це пише видання Coindesk, передає УНН.

Деталі

Спочатку Bitcoin та Ethereum, дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією, не були згадані в заяві Трампа, що викликало хвилю здивування серед криптоінвесторів. Однак приблизно через годину він уточнив, що BTC та ETH також увійдуть до резерву, назвавши їх "цінними криптовалютами, які будуть у його серці."

Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після років корумпованих атак з боку адміністрації Байдена. Саме тому моя Виконавча постанова щодо цифрових активів доручила Президентській робочій групі просувати створення Стратегічного крипторезерву, який включає XRP, SOL та ADA - заявив Дональд Трамп.

Після заяви Трампа XRP, SOL та ADA показали стрімке зростання. Протягом двох годин ADA підскочила на 63%, SOL – на 23%, а XRP – на 32%, що демонструє позитивну реакцію ринку. Після уточнення Трампа вартість Bitcoin також підскочила майже на 10%, й він знову торгується вище $90 тис., а курс Ethereum виріс на понад 13% до понад $2,5 тис.

Я зроблю США криптостолицею світу. Ми знову робимо Америку великою! - сказав Трамп.

Зазначається, що Трамп обговорював концепцію національного крипторезерву ще під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році. Незабаром після вступу на посаду в січні, він підписав виконавчу постанову, яка доручила Президентській робочій групі вивчити можливість створення цифрового резерву. Проте цей указ не передбачав його негайного впровадження.

Нагадаємо

Дональд Трамп проведе саміт з цифрових активів за участю провідних криптоінвесторів та підприємців. Захід відбудеться на тлі падіння крипторинку та зниження біткоїна на 22% від історичного максимуму.