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Миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Трампа, с того дня обеднели на 210 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 27542 просмотра

Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольшие потери понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.

Миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Трампа, с того дня обеднели на 210 миллиардов долларов

Состоянием на 20 января миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Дональда Трампа, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, разбогатели за счет бурных фондовых рынков. Однако через семь недель эти миллиардеры потеряли 210 миллиардов долларов, а индекс S&P 500 потерял почти 7% с момента вступления Трампа в должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Отмечается, что когда Дональд Трамп произносил присягу 20 января, его окружали одни из самых богатых людей мира, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Их доходы к дню инаугурации выросли еще больше за счет фондовых рынков.

Через семь недель история изменилась. Начало второго срока Трампа принесло потрясающие изменения для многих миллиардеров, которые сидели за Трампом в Ротонде Капитолия: пятеро из них потеряли в общей сложности 210 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров

- говорится в посте издания.

Как пишет Bloomberg, период между избранием Трампа и его инаугурацией был благом для самых богатых людей мира, поскольку индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика Трампа будет выгодна для бизнеса.

Так, Tesla Inc. Маска выросла на 98% за несколько недель после выборов, достигнув рекордного максимума. LVMH Арно добавила 7% за неделю до дня инаугурации, сделав французского магната на 12 миллиардов долларов богаче. Даже Meta Platforms Inc. Цукерберга, которая запретила Трампу пользоваться социальной сетью в 2021 году, выросла на 9% перед началом нового срока и еще на 20% за первые четыре недели его пребывания на посту.

Но ожидания себя не оправдали.

Компании гостей инаугурации оказались среди крупнейших неудачников, снизившись на общую сумму $1,43 трлн рыночной стоимости с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией.

Илон Маск (минус 145 миллиардов долларов)

Чистый капитал 53-летнего генерального директора Tesla достиг пика в 486 миллиардов долларов 17 декабря, что стало крупнейшим состоянием, когда-либо зафиксированным в индексе миллиардеров Bloomberg. Большинство его прибыли было получено от Tesla, чьи акции почти удвоились после выборов. С тех пор производитель электромобилей отказался от всех этих прибылей, что снизило чистый капитал Маска на 157 миллиардов долларов. Потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском крайне правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года.

Потенциальные клиенты в Европе разочаровались в поддержке Маска правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года

- пишет Bloomberg.

Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до беспрецедентных уровней с июля 2022 года.

Джефф Безос (минус 31 млрд долларов)

Amazon пожертвовал 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа в декабре, а Безос обедал с президентом в прошлом месяце, в тот же день, когда Безос объявил, что его газета будет уделять первоочередное внимание личным свободам и свободному рынку в мнении. Акции Amazon упали на 15% с 17 января.

Сергей Брин (минус 23 млрд долларов)

51-летний Брин, который был соучредителем компании, тогда известной как Google, вместе с Ларри Пейджем и по-прежнему сохраняет 6% акций, присоединился к протесту против иммиграционной политики администрации Трампа в аэропорту Сан-Франциско в 2017 году. После переизбрания Трампа в ноябре Брин обедал с ним в Mar-a-Lago в следующем месяце. Акции Alphabet Inc. упали более чем на 7% в начале февраля, после того как компания не выполнила квартальные оценки доходов.

Марк Цукерберг (минус 8 миллиардов долларов)

Meta была выдающимся победителем среди технологических акций Magnificent Seven в начале этого года. Даже когда группа компаний, которая обеспечивала большую часть прироста S&P 500 за последние несколько лет, оставалась на прежнем уровне, Meta выросла на 19% с середины января по середину февраля. Тем не менее с тех пор акции потеряли все эти приросты. Индекс Magnificent Seven упал на 21% с максимума в середине декабря.

Бернар Арно (минус 5 млрд долларов)

76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом, стоящим за такими брендами, как Louis Vuitton и Bulgari, был другом Трампа на протяжении десятилетий. После падения в течение большей части 2024 года LVMH подскочила более чем на 20% с выборов до конца января. С тех пор она потеряла большую часть этих достижений. Аналитики Morningstar заявили в прошлом месяце, что пошлина в размере 10–20% на европейские предметы роскоши может снизить продажи, которые и так испытывают трудности.

Напомним

Американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали на 1.48-2.64% из-за введения Трампом новых пошлин. 

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон08.03.25, 08:14 • 63091 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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