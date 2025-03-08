Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон
Киев • УНН
Акции Tesla падают семь недель подряд после назначения Илона Маска в администрацию Трампа. Компания потеряла более 800 миллиардов долларов капитализации, а ведущие аналитики снижают целевые цены на акции.
На протяжении семи недель подряд, с тех пор как миллиардер Илон Маск переехал в Вашингтон, чтобы присоединиться к администрации президента США Дональда Трампа, акции его автопроизводителя Tesla падали, закрывшись в пятницу на уровне 270,48 долларов, сообщает CNBC, пишет УНН.
Детали
Это самая длинная полоса неудач для Tesla за 15 лет в качестве публичной компании.
Акции Tesla завершили неделю падением более чем на 10% и на самом низком уровне с 5 ноября, дня выборов, когда они закрылись на уровне 251,44 доллара. После того, как 17 декабря акции достигли максимума почти в 480 долларов, Tesla потеряла более 800 миллиардов долларов рыночной капитализации.
На этой неделе несколько компаний с Уолл-стрит, включая Bank of America, Baird и Goldman Sachs, снизили свои ценовые ориентиры на Tesla.
Снижая целевые цены с 490 до 380 долларов, аналитики Bank of America ссылались на беспокойство по поводу падения продаж новых автомобилей компании и отсутствие последних обновлений от Маска по поводу "дешевой модели".
Goldman Sachs, который снизил целевую цену акций до 320 долларов с 345 долларов, также указал на падение продаж электромобилей для Tesla в первые два месяца года на нескольких рынках Европы, Китая и некоторых регионах США.
Аналитики Goldman отметили, что Tesla сталкивается с "жесткой конкурентной средой для FSD" в Китае, где ключевые конкуренты "обычно не требуют отдельной покупки программного обеспечения для функций умного вождения". FSD, или Full Self-Driving (Supervised), - это частично автоматизированная система вождения Tesla, которую компания продает как премиальный вариант в США.
Но Уолл-стрит беспокоят не только такие фундаментальные показатели, как показатели продаж и производства. Инвесторы также пытаются оценить, насколько политика и работа Маска в Белом доме будут давить на Tesla и как долго.
"Взаимодействие Маска с администрацией Трампа добавляет неопределенности со стороны спроса", - пишут аналитики Baird.
Настроения против Маска и Tesla растут в США и Европе, что сопровождается всплеском протестов и вероятных поджогов и вандализма на объектах Tesla.
Даже самым оптимистичным аналитикам и многим фанатам пришлось признать влияние политики Маска на привлекательность Tesla и ее продуктов для широкой аудитории клиентов и инвесторов.
Акции Tesla резко упали после сокращения продаж в Европе26.02.25, 08:21 • 30419 просмотров