Ілон Маск допоміг Трампу у виборі новенької Tesla

Президент США Дональд Трамп придбав нову Tesla, щоб продемонструвати свою підтримку компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска. Нині вона зазнає збитків через роботу мільярдера з просування політичного плану глави Білого дому та скорочення федерального уряду, пише УНН із посиланням на АР.

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Сам Маск допоміг Трампу обрати авто на під’їзді до Білого дому. Вибір президента США зупинився на блискучому червоному седані Model S.

Вау. Це прекрасно - сказав Трамп, сідаючи на водійське сидіння.

Маск сів з боку пасажира і пожартував, що "завдав Секретній службі серцевого нападу", коли вони говорили про те, як завести автомобіль, який може розвивати швидкість 95 кілометрів на годину за кілька секунд.

Трамп сказав журналістам, що випише чек на автомобіль, який продається приблизно за 80 000 доларів, і залишить його в Білому домі, щоб його співробітники могли керувати ним. Президент також висловив надію, що його покупка надасть поштовх Tesla - йдеться у статті.

Автори вказують, що президенти США майже ніколи не керують автомобілем з міркувань безпеки.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про намір придбати нову Tesla на знак підтримки Ілона Маска. Президент США звинуватив "радикальних лівих" у спробах бойкотувати компанію та її засновника.

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