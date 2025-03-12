Илон Маск помог Трампу в выборе новенькой Tesla
Киев • УНН
Дональд Трамп приобрел красный седан Model S, чтобы поддержать Маска. Президент США выразил надежду, что его покупка придаст толчок Tesla.
Президент США Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сейчас она терпит убытки из-за работы миллиардера по продвижению политического плана главы Белого дома и сокращения федерального правительства, пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.
Вау. Это прекрасно
Маск сел со стороны пассажира и пошутил, что "нанес Секретной службе сердечный приступ", когда они говорили о том, как завести автомобиль, который может развивать скорость 95 километров в час за несколько секунд.
Трамп сказал журналистам, что выпишет чек на автомобиль, который продается примерно за 80 000 долларов, и оставит его в Белом доме, чтобы его сотрудники могли управлять им. Президент также выразил надежду, что его покупка придаст толчок Tesla
Авторы указывают, что президенты США почти никогда не управляют автомобилем из соображений безопасности.
Напомним
Дональд Трамп объявил о намерении приобрести новую Tesla в знак поддержки Илона Маска. Президент США обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.
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