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Илон Маск помог Трампу в выборе новенькой Tesla

Киев • УНН

 • 25526 просмотра

Дональд Трамп приобрел красный седан Model S, чтобы поддержать Маска. Президент США выразил надежду, что его покупка придаст толчок Tesla.

Илон Маск помог Трампу в выборе новенькой Tesla

Президент США Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сейчас она терпит убытки из-за работы миллиардера по продвижению политического плана главы Белого дома и сокращения федерального правительства, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.

Вау. Это прекрасно

- сказал Трамп, садясь на водительское сиденье.

Маск сел со стороны пассажира и пошутил, что "нанес Секретной службе сердечный приступ", когда они говорили о том, как завести автомобиль, который может развивать скорость 95 километров в час за несколько секунд.

Трамп сказал журналистам, что выпишет чек на автомобиль, который продается примерно за 80 000 долларов, и оставит его в Белом доме, чтобы его сотрудники могли управлять им. Президент также выразил надежду, что его покупка придаст толчок Tesla

- говорится в статье.

Авторы указывают, что президенты США почти никогда не управляют автомобилем из соображений безопасности.

Напомним

Дональд Трамп объявил о намерении приобрести новую Tesla в знак поддержки Илона Маска. Президент США обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины09.03.25, 21:33 • 46272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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