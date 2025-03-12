Илон Маск помог Трампу в выборе новенькой Tesla

Президент США Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сейчас она терпит убытки из-за работы миллиардера по продвижению политического плана главы Белого дома и сокращения федерального правительства, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.

Маск сел со стороны пассажира и пошутил, что "нанес Секретной службе сердечный приступ", когда они говорили о том, как завести автомобиль, который может развивать скорость 95 километров в час за несколько секунд.

Трамп сказал журналистам, что выпишет чек на автомобиль, который продается примерно за 80 000 долларов, и оставит его в Белом доме, чтобы его сотрудники могли управлять им. Президент также выразил надежду, что его покупка придаст толчок Tesla