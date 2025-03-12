Трамп подарил Cybertruck своей 17-летней внучке Кай
Киев • УНН
Дональд Трамп подарил своей внучке Кай Tesla Cybertruck. Он отметил, что это безопасный и прочный автомобиль, который подойдет для перевозки клюшек для гольфа.
Президент США Дональд Трамп сделал неожиданный подарок своей 17-летней внучке Кай – электрический пикап Tesla Cybertruck, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Я купил для очень особенной молодой женщины, знаешь, я уверен, ты никогда не слышал о ней, Кай. Она отличная гольфистка, и она кладет клюшки в багажник, и я думаю, это очень безопасная сделка, ей это нравится. Ей она нравится, и она очень безопасна, она очень прочная, тяжелая, вся из стали, нержавеющей стали
Известно, что Cybertruck от Tesla доступен в двух версиях. Первая – это стандартная полноприводная модель с мощностью 600 лошадиных сил. Вторая, более мощная версия, известная как Cyberbeast, имеет отдачу в 834 лошадиные силы. Впрочем, Трамп не раскрыл, какой именно вариант пикапа получила его внучка.
Напомним
Ранее УНН писал, что Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial о намерении в знак поддержки Илона Маска. Президент США обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.
12 марта стало известно о том, что президент США приобрел новенькую Tesla, и сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому.