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Китайські автовиробники на шляху до "смартфікації" та ШІ: виживуть не всі, навіть на тлі прогресу

Київ • УНН

 • 2266 перегляди

Китай лідирує в технологічній революції автопрому, але конкуренція заважає прибутковості. Xpeng мають складнощі, а експерти прогнозують "виживання" лише десятка компаній.

Китайські автовиробники на шляху до "смартфікації" та ШІ: виживуть не всі, навіть на тлі прогресу

Китай - серед країн, що очолюють технологічну революцію у автопромі. Втім  нещадне суперництво впливає на те, що навіть такі компанії, як Xpeng та BYD мають складнощі з прибутком, відповідно до своїх амбіцій.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Brian Gu невблаганний у своєму діагнозі поточного суперництва провідних автовиробників КНР:

За останні два десятиліття ми бачимо, що лише кілька компаній працюють добре. Я дуже стурбований станом китайських автовиробників... Я думаю, що в кінцевому підсумку виживуть лише 10

- сказав він. 

Xpeng входить до числа китайських стартапів електромобілів, які мають найкращі можливості для процвітання.

Це пов'язано з тим, що галузь переходить від епохи "електрифікації" до "смартфікації", конкуруючи з самокерованими автомобілями та іншими технологіями, керованими штучним інтелектом

- пояснює Бо Юй, експерт з китайського ринку дослідницької фірми Jato Dynamics.

"Вони не є прибутковими, тому що інвестували в багато нових речей", підкрелює він. Але нібито ця прибутковість покращується за рахунок власної розробки штучного інтелекту та автономного керування.

Reuters у своєму матеріалі звертають увагу на події, що відбуваються на Шанхайському автосалоні цього тижня. 

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Xpeng представив там свій мінівен X9 вартістю від 359 800 юанів (49 231 долар) з багатьма новими функціями (автоматизоване водіння, екраном, що розкривається для розваги пасажирів на задніх сидіннях і тд.). Зазначається, що як і Tesla, що також відкриває нові моделі, Xpeng націлений на розробку роботаксі та людиноподібних роботів. Але про очікування в досягненнях по прибутку, в китайській компанії не оголошують. Те ж саме стосується десятків інших китайських виробників електромобілів.

Парадокс, як зважати, що сектор очолює технологічну революцію, яка перевертає автомобільну промисловість у всьому світі.

Водночас ситуація для деяких найвідоміших компаній є протилежною. BYD, найбільший виробник електромобілів і гібридів у Китаї, підтверджує стабільну прибутковість. 

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Китайський конгломерат у галузі автовиробництва, з базою у Шеньчжені, завдяки пропозиції запаморочливого асортименту моделей, досяг величезних обсягів продажів минулого року - 4,2 мільйона автомобілів по всьому світу. Минулого року BYD отримала рекордний прибуток у розмірі близько $5,5 млрд при виручці майже $107 млрд.

Серед інших прибуткових гравців – зрілі китайські автовиробники, такі як Chery та Geely (0175.HK), у яких були великі підприємства з виробництва автомобілів з бензиновими двигунами до того, як вони почали виробляти електромобілі.

Щодо двох менших виробників електромобілів, Leapmotor і Li Auto, наразі доступна така інформація.

Li Auto зосередилася переважно на преміальних гібридах зі збільшеним запасом ходу, які викликають менше проблем із зарядкою, ніж електромобілі. 

Leapmotor виробляє недорогі автомобілі — як електромобілі, так і гібриди — і контролює витрати за допомогою вертикальної інтеграції та спільних транспортних платформ для різних моделей.

Нагадаємо

Китайська CATL заявила про технологічний прогрес у виробництві акумуляторів, що здешевить електрокари, зробить їх легшими та збільшить запас ходу.

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