В мае украинцы приобрели на 70% больше авто из КНР, чем год назад: названы самые популярные модели
Киев • УНН
В мае украинцы приобрели почти 1600 легковых авто из Китая, что на 70% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользуются электромобили, в частности VW ID.UNYX и BYD Song Plus.
В прошлом месяце приобретено почти 1600, ввезенных из Китая легковых авто, но большинство из общей совокупности - электромобили. Передает УНН со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей Украины.
Детали
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.
Вот что известно о самых популярных моделях новых легковых автомобилей китайского происхождения:
На первом месте VW ID.UNYX - речь идет о 254 единицах в целом;
Второе и третье место заняли - BYD Song Plus (216 ед.) и HONDA eNS1 (188 ед.);
4 место - BYD Sea Lion 07 (61 ед.). На 5-м месте ZEEKR 7X - 55 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- ZEEKR 001 - 26 ед.;
- BUICK Envision - 19 ед.;
- VW ID.UNYX - 18 ед.;
- AUDI Q4 e-tron - 17 ед.;
- MG ZS - 15 ед.
Напомним
В апреле 2025 года Львовская область и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.
В апреле автопродажи в Китае выросли на 14,8%, третий месяц подряд. Спрос на электромобили и гибриды увеличился на 33,9% благодаря правительственной программе субсидий.
За первые три месяца 2024 года в Украину импортировано 20,1 тысяч электромобилей на сумму 355,5 млн долларов.