В мае украинцы приобрели на 70% больше авто из КНР, чем год назад: названы самые популярные модели

В прошлом месяце приобретено почти 1600, ввезенных из Китая легковых авто, но большинство из общей совокупности - электромобили. Передает УНН со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей Украины.

Детали

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1580 легковых авто, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%. - передает УкрАвтопром.

Вот что известно о самых популярных моделях новых легковых автомобилей китайского происхождения:

На первом месте VW ID.UNYX - речь идет о 254 единицах в целом;

Второе и третье место заняли - BYD Song Plus (216 ед.) и HONDA eNS1 (188 ед.);

4 место - BYD Sea Lion 07 (61 ед.). На 5-м месте ZEEKR 7X - 55 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

ZEEKR 001 - 26 ед.;

BUICK Envision - 19 ед.;

VW ID.UNYX - 18 ед.;

AUDI Q4 e-tron - 17 ед.;

MG ZS - 15 ед.

Напомним

В апреле 2025 года Львовская область и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.

В апреле автопродажи в Китае выросли на 14,8%, третий месяц подряд. Спрос на электромобили и гибриды увеличился на 33,9% благодаря правительственной программе субсидий.

За первые три месяца 2024 года в Украину импортировано 20,1 тысяч электромобилей на сумму 355,5 млн долларов.