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Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Китайські автомобільні бренди, зокрема BYD та MG SAIC Motor, досягли понад 9% частки європейського ринку гібридних та електромобілів. Компанія BYD планує виробляти малолітражні автомобілі в Європі наступного року.

Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі

Китай підтверджує ефективність своєї стратегії на одному з найбільших та найконкурентніших автомобільних ринків світу. У Європі досягнуто рекордної частки на ринку як гібридних, так і електричних автомобілів. Передає УНН із посиланням на Dataforce, Capital та Bloomberg.

Деталі

Китайські автомобільні бренди на чолі з BYD та MG SAIC Motor перевищили 9-відсоткову частку на європейському ринку як гібридних, так і електромобілів. Про це свідчать дані аналітики від Dataforce.

Зростання частки на сегментах електричних та гібридних автомобілів - тут Китай має значну перевагу.

Зростаючий успіх обумовлений конкурентоспроможними технологіями акумуляторів і передовим програмним забезпеченням

- пише Bloomberg

Зростання продажів гібридів доволі динамічне: у травні 2024 року китайські бренди мали лише 1% на ринку плагін-гібридів; ситуація рівно через рік - 12% продажів у цьому сегменті. Ідеться також про зростання в категорії м’яких гібридів, де частка китайських виробників склала 7%.

Доповнення

Нині в Європі існують серйозні побоювання щодо виходу на ринок китайських виробників. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розглядає можливість введення імпортних мит на китайські електромобілі, що нещодавно схвалили США.

Однак у китайських компаній є свій план дій.

Китайський автовиробник BYD планує виробляти малолітражні автомобілі в Європі з наступного року. У компанії кажуть, що імовірні мита не матимуть істотного впливу, і ось чому.

Ми станемо європейським виробником. .. Ми плануємо запустити сегмент B наступного року

- пояснює Пенні Пен, європейський директор з маркетингу BYD, в інтерв'ю діловому журналу "Capital".

BYD є найбільшим у світі виробником електромобілів, випереджаючи Tesla. Також компанія вважається лідером на китайському автомобільному ринку.

Нагадаємо

Китай лідирує в технологічній революції автопрому, але конкуренція у середині країни впливає на прибутковість. Експерти прогнозують "виживання" лише десятка компаній. Серед тих, хто має складнощі - Xpeng.

Tesla стикається з серйозними бар’єрами в Китаї: не може вивозити дані для навчання свого штучного інтелекту, а її конкуренти - такі як BYD і Huawei - стрімко знижують ціни, нарощують виробництво і впроваджують передові технології допомоги водієві, часто вже у базовій комплектації.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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