Автономна гонка: як китайські електромобілі випереджають Tesla на внутрішньому ринку

Tesla стикається з серйозними бар’єрами в Китаї: не може вивозити дані для навчання свого штучного інтелекту, а її конкуренти - такі як BYD і Huawei - стрімко знижують ціни, нарощують виробництво і впроваджують передові технології допомоги водієві, часто вже у базовій комплектації. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

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Tesla стикається з перешкодами в Китаї, які уповільнюють розвиток її автономних систем. Через державні обмеження компанія не може використовувати дані, зібрані китайськими автомобілями, для навчання ШІ, який керує системою Full Self-Driving (FSD). Попри переговори з китайськими посадовцями, Tesla досі не отримала дозволу на передачу цих даних до США.

Тим часом конкуренти Tesla отримують підтримку Пекіна у вигляді субсидій і політичного сприяння для розвитку технологій допомоги водієві. За словами аналітиків, ринок інтелектуальних електромобілів у Китаї давно розвивається в умовах жорсткої конкуренції, що змусило компанії знижувати прибутки заради масштабного впровадження нових технологій, що в результаті знизило виробничі витрати.

На вулицях Шеньчженя автономні системи вже демонструють вражаючі результати.

Я не торкався керма, проїхавши через переповнені райони міста". Він мав на увазі нові моделі BYD, оснащені системою "Боже око" (God's Eye) - каже інвестор BYD з Snow Bull Capital, Оган.

Свої досягнення в автономних технологіях також демонструє Huawei, яка співпрацює з такими виробниками, як Chery, SAIC і Changan. Журналісти Reuters протестували Aito M9 - преміальний позашляховик із системою Huawei, який самостійно виконував складні маневри в міських умовах. Автомобіль навіть успішно припаркувався поруч із штаб-квартирою Huawei.

Попри це, китайська влада посилює контроль над маркетингом технологій автономного водіння після смертельної аварії, пов’язаної з автомобілем Xiaomi. Huawei, Zeekr і Xpeng готуються до сертифікації систем водіння 3-го рівня, які дозволяють водієві відволікатися, поки автомобіль самостійно контролює рух.

Tesla відстає: її версія FSD поки не дає змоги водієві прибирати руки з керма. Компанія планує запуск роботаксі в Остіні, але подробиць майже немає.

Китайські компанії рухаються вперед швидше - і дешевше. За словами аналітиків, "найдешевша Tesla з FSD у Китаї - це Model 3 за 41,5 тисяч доларів, тоді як автомобілі BYD із подібною системою God's Eye стартують від 30 тисяч доларів і часто мають її вже у базі". Системи на базі чіпа Nvidia та численних сенсорів коштують BYD 2,105 доларів проти 2360 у Tesla, яка не використовує лідарів.

Компоненти для автономного водіння в Китаї значно дешевші, ніж у США чи Європі. Інженер A2MAC1 Олена Желондз пояснює це ефектом масштабу та конкуренцією, яка зменшила маржу постачальників.

Хоча валовий прибуток BYD на рівні 22% може знизитися через безкоштовне поширення God's Eye, аналітик Evercore Кріс МакНеллі вважає, що компанія виграє завдяки зростанню продажів.

BYD має чітку та постійну перевагу на ринку над Tesla у зборі дорожніх даних для вдосконалення своєї системи - додає він.

BYD уже продає більше, ніж Tesla - 4,2 мільйона автомобілів минулого року - і використовує свою масштабність для зниження витрат. У листопаді один із керівників компанії прямо закликав постачальників знизити ціни на 10%, назвавши наступний рік "нокаут-раундом".

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