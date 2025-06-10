Автономная гонка: как китайские электромобили опережают Tesla на внутреннем рынке

Tesla сталкивается с серьезными барьерами в Китае: не может вывозить данные для обучения своего искусственного интеллекта, а ее конкуренты - такие как BYD и Huawei - стремительно снижают цены, наращивают производство и внедряют передовые технологии помощи водителю, часто уже в базовой комплектации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Tesla сталкивается с препятствиями в Китае, которые замедляют развитие ее автономных систем. Из-за государственных ограничений компания не может использовать данные, собранные китайскими автомобилями, для обучения ИИ, который управляет системой Full Self-Driving (FSD). Несмотря на переговоры с китайскими чиновниками, Tesla до сих пор не получила разрешения на передачу этих данных в США.

Тем временем конкуренты Tesla получают поддержку Пекина в виде субсидий и политического содействия для развития технологий помощи водителю. По словам аналитиков, рынок интеллектуальных электромобилей в Китае давно развивается в условиях жесткой конкуренции, что заставило компании снижать прибыли ради масштабного внедрения новых технологий, что в результате снизило производственные затраты.

На улицах Шэньчжэня автономные системы уже демонстрируют впечатляющие результаты.

Я не касался руля, проехав через переполненные районы города". Он имел в виду новые модели BYD, оснащенные системой "Божий глаз" (God's Eye) - говорит инвестор BYD из Snow Bull Capital, Оган.

Свои достижения в автономных технологиях также демонстрирует Huawei, которая сотрудничает с такими производителями, как Chery, SAIC и Changan. Журналисты Reuters протестировали Aito M9 - премиальный внедорожник с системой Huawei, который самостоятельно выполнял сложные маневры в городских условиях. Автомобиль даже успешно припарковался рядом со штаб-квартирой Huawei.

Несмотря на это, китайские власти усиливают контроль над маркетингом технологий автономного вождения после смертельной аварии, связанной с автомобилем Xiaomi. Huawei, Zeekr и Xpeng готовятся к сертификации систем вождения 3-го уровня, которые позволяют водителю отвлекаться, пока автомобиль самостоятельно контролирует движение.

Tesla отстает: ее версия FSD пока не позволяет водителю убирать руки с руля. Компания планирует запуск роботакси в Остине, но подробностей почти нет.

Китайские компании двигаются вперед быстрее - и дешевле. По словам аналитиков, "самая дешевая Tesla с FSD в Китае - это Model 3 за 41,5 тысяч долларов, тогда как автомобили BYD с подобной системой God's Eye стартуют от 30 тысяч долларов и часто имеют ее уже в базе". Системы на базе чипа Nvidia и многочисленных сенсоров стоят BYD 2,105 долларов против 2360 у Tesla, которая не использует лидаров.

Компоненты для автономного вождения в Китае значительно дешевле, чем в США или Европе. Инженер A2MAC1 Елена Желондз объясняет это эффектом масштаба и конкуренцией, которая уменьшила маржу поставщиков.

Хотя валовая прибыль BYD на уровне 22% может снизиться из-за бесплатного распространения God's Eye, аналитик Evercore Крис МакНелли считает, что компания выиграет благодаря росту продаж.

BYD имеет четкое и постоянное преимущество на рынке над Tesla в сборе дорожных данных для совершенствования своей системы - добавляет он.

BYD уже продает больше, чем Tesla - 4,2 миллиона автомобилей в прошлом году - и использует свою масштабность для снижения затрат. В ноябре один из руководителей компании прямо призвал поставщиков снизить цены на 10%, назвав следующий год "нокаут-раундом".

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