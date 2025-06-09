Kia PV5: "первый в истории" специализированный электромобиль для работы и отдыха почти в доступе

Корпорация Kia в понедельник обнародовала характеристики и цены на PV5 - среднеразмерный автомобиль, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group. Передает УНН со ссылкой на Yonhap News и The Korea Times.

Детали

В понедельник, 9 июня, Kia обнародовала технические характеристики и цены на PV5, - первый в истории автопроизводителя электрический специализированный автомобиль (PBV). PBV, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group, и разработан для удовлетворения потребностей как личной, так и коммерческой мобильности. Речь идет о таких поездках, как путь на работу, а также отдых или логистика. Предварительные заказы начнутся во вторник, передают СМИ.

Справка

На момент запуска PV5 доступен в двух основных конфигурациях: пассажирской и грузовой. Обе будут использовать новую систему гибкого кузова Kia.

Пассажирская модель PV5 оптимизирована для комфорта и универсальности; она оснащена электродвигателем мощностью 120 киловатт и аккумулятором емкостью 71,2 киловатт-часа.

Отдельно указывается о наличии модульных компонентов, которые позволяют настраивать компоновку сидений или груза в соответствии с потребностями пользователя.

Грузовой вариант, разработанный для максимальной эффективности загрузки, предлагает просторный грузовой отсек и низкую погрузочную высоту, и доступен в трех вариантах: компактный, длинный и с высокой крышей.

PV5 имеет запас хода до 400 км и оснащен системой быстрой зарядки, что позволяет восстановить емкость батареи за 30 минут. - пишут в обзоре.

Цены на PBV

Kia заявила, что ожидает, что пассажирский вариант PV5 будет стоить от среднего до высокого диапазона 30 миллионов вон (22 100 долларов США), в то время как грузовой вариант будет начинаться от среднего до высокого диапазона 20 миллионов вон после применения государственных налоговых льгот и субсидий.

Напомним

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