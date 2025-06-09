Kia PV5: "первый в истории" специализированный электромобиль для работы и отдыха почти в доступе
Киев • УНН
Kia представила PV5, свой первый электрический PBV на платформе E-GMP. Модель доступна в пассажирской и грузовой версиях с гибкой системой кузова и ценой от 22 100 долларов.
Корпорация Kia в понедельник обнародовала характеристики и цены на PV5 - среднеразмерный автомобиль, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group. Передает УНН со ссылкой на Yonhap News и The Korea Times.
Детали
В понедельник, 9 июня, Kia обнародовала технические характеристики и цены на PV5, - первый в истории автопроизводителя электрический специализированный автомобиль (PBV). PBV, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group, и разработан для удовлетворения потребностей как личной, так и коммерческой мобильности. Речь идет о таких поездках, как путь на работу, а также отдых или логистика. Предварительные заказы начнутся во вторник, передают СМИ.
Справка
На момент запуска PV5 доступен в двух основных конфигурациях: пассажирской и грузовой. Обе будут использовать новую систему гибкого кузова Kia.
Пассажирская модель PV5 оптимизирована для комфорта и универсальности; она оснащена электродвигателем мощностью 120 киловатт и аккумулятором емкостью 71,2 киловатт-часа.
Отдельно указывается о наличии модульных компонентов, которые позволяют настраивать компоновку сидений или груза в соответствии с потребностями пользователя.
Грузовой вариант, разработанный для максимальной эффективности загрузки, предлагает просторный грузовой отсек и низкую погрузочную высоту, и доступен в трех вариантах: компактный, длинный и с высокой крышей.
PV5 имеет запас хода до 400 км и оснащен системой быстрой зарядки, что позволяет восстановить емкость батареи за 30 минут.
Цены на PBV
Kia заявила, что ожидает, что пассажирский вариант PV5 будет стоить от среднего до высокого диапазона 30 миллионов вон (22 100 долларов США), в то время как грузовой вариант будет начинаться от среднего до высокого диапазона 20 миллионов вон после применения государственных налоговых льгот и субсидий.
Напомним
Новый Nissan Leaf третьего поколения стал кроссовером на платформе Nissan CMF-EV. Электромобиль получил современные экраны и электрохромную панорамную крышу.
BMW представила M2 CS 2026 с 523 л.с. и 8-ступенчатой АКПП.
Автопроизводитель BMW раскрыл первые официальные фотографии и детали нового универсального автомобиля Speedtop, который сочетает эффектный дизайн, инновационные технологии и мощный мотор V8.