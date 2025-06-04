Nissan Leaf змінив клас та став електричним кросовером вже цього місяця
Київ • УНН
Новий Nissan Leaf третього покоління став кросовером на платформі Nissan CMF-EV. Електромобіль отримав сучасні екрани та електрохромний панорамний дах.
Оновлений Nissan Leaf третього покоління вийде вже цього місяця. Модель змінила клас і тепер позиціонується як електричний кросовер, зберігаючи при цьому високі технології та аеродинамічну ефективність.
Про це повідомляє УкрАвтопром передає УНН.
Збільшившись у розмірах, LEAF перейшов у сегмент кросоверів. Електромобіль побудовано на платформі Nissan CMF-EV, як і Ariya
Завдяки ретельно продуманим формам кузова, як зазначається, автомобіль демонструє відмінні аеродинамічні показники: коефіцієнт опору повітрю становить 0,26 для японського та американського ринків і ще нижчий - 0,25 - для європейської версії.
Салон електромобіля також зазнав технологічного апгрейду: з’явилися сучасні екрани мультимедійної системи та цифрової панелі приладів. Особливістю новинки став електрохромний панорамний дах, який можна налаштовувати по секціях.
Виробництво нового Nissan Leaf розпочнеться на заводі компанії в британському Сандерленді, де вже готуються до серійного випуску модернізованого електрокара.
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