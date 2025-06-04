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Nissan Leaf змінив клас та став електричним кросовером вже цього місяця

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Новий Nissan Leaf третього покоління став кросовером на платформі Nissan CMF-EV. Електромобіль отримав сучасні екрани та електрохромний панорамний дах.

Nissan Leaf змінив клас та став електричним кросовером вже цього місяця

Оновлений Nissan Leaf третього покоління вийде вже цього місяця. Модель змінила клас і тепер позиціонується як електричний кросовер, зберігаючи при цьому високі технології та аеродинамічну ефективність.

Про це повідомляє УкрАвтопром передає УНН.

Збільшившись у розмірах, LEAF перейшов у сегмент кросоверів. Електромобіль побудовано на платформі Nissan CMF-EV, як і Ariya

- пише УкрАвтопром.

Завдяки ретельно продуманим формам кузова, як зазначається, автомобіль демонструє відмінні аеродинамічні показники: коефіцієнт опору повітрю становить 0,26 для японського та американського ринків і ще нижчий - 0,25 - для європейської версії.

Салон електромобіля також зазнав технологічного апгрейду: з’явилися сучасні екрани мультимедійної системи та цифрової панелі приладів. Особливістю новинки став електрохромний панорамний дах, який можна налаштовувати по секціях.

Виробництво нового Nissan Leaf розпочнеться на заводі компанії в британському Сандерленді, де вже готуються до серійного випуску модернізованого електрокара. 

Кросовер очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто: про який ідеться03.06.25, 09:00 • 2566 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ТехнологіїАвто
Nissan
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