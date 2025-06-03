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Кросовер очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто: про який ідеться

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Кросовер Toyota RAV4 очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 року, збільшивши продажі на 0,5%. У квітні гібриди стали лідерами ринку нових легковиків в ЄС.

Кросовер очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто: про який ідеться

Лідером у рейтингу найбільш продаваних у світі автомобілів з січня по квітень 2025 року став кросовер Toyota RAV4, продажі якого зросли на 0,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

Деталі

"У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 року лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, зросли на 0,5%", - ідеться в повідомленні.

Топ-10

ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:

  • Toyota RAV4 (+0,5%);
    • Toyota Corolla (-13,6%);
      • Ford F-Series (+17,4%);
        • Tesla Model Y (-29,1%);
          • Honda CR-V (+0,8%);
            • Chevrolet Silverado (-5,1%);
              • Hyundai Tucson (-0,5%);
                • Toyota Camry (+4,1%);
                  • Toyota Hilux (+0,2%);
                    • Kia Sportage (+0,3%).

                      Доповнення

                      У квітні 2025 року в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% кількість реєстрацій нових легкових авто. Гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків - 35%.

                      Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y.

                      Анна Мурашко

                      Анна Мурашко

                      Новини СвітуАвто
                      Tesla Model Y
                      Тесла, Інк.
                      Toyota
                      Brent Oil
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