Кросовер очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто: про який ідеться
Київ • УНН
Кросовер Toyota RAV4 очолив рейтинг найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 року, збільшивши продажі на 0,5%. У квітні гібриди стали лідерами ринку нових легковиків в ЄС.
Лідером у рейтингу найбільш продаваних у світі автомобілів з січня по квітень 2025 року став кросовер Toyota RAV4, продажі якого зросли на 0,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".
Деталі
"У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 року лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, зросли на 0,5%", - ідеться в повідомленні.
Топ-10
ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:
- Toyota RAV4 (+0,5%);
- Toyota Corolla (-13,6%);
- Ford F-Series (+17,4%);
- Tesla Model Y (-29,1%);
- Honda CR-V (+0,8%);
- Chevrolet Silverado (-5,1%);
- Hyundai Tucson (-0,5%);
- Toyota Camry (+4,1%);
- Toyota Hilux (+0,2%);
- Kia Sportage (+0,3%).
Доповнення
У квітні 2025 року в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% кількість реєстрацій нових легкових авто. Гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків - 35%.
Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y.