В ЄС зріс попит на гібридні авто на 21% у квітні 2025 року – статистика
Київ • УНН
У квітні 2025 року реєстрація нових легкових авто в ЄС зросла на 1,3%. Найбільшу частку ринку зайняли гібриди – 35%, а електромобілі показали позитивну динаміку.
Станом на зараз, в країнах Європейського Союзу зареєстровано на 1,2% авто менше, ніж у цей же період 2024 року. Втім за підсумками попереднього місяця, кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась на 1,3%.
Передає УНН із посиланням на АСЕА та УкрАвтопром.
Деталі
За даними АСЕА (Асоціації європейських виробників автомобілів), у квітні 2025 р. в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% кількість реєстрацій нових легкових авто. Гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – 35%. Позитивну динаміку також продемонстрували електромобілі (BEV).
Доповнення
Показники за джерелом живлення відповідно до статистики реєстрації нових авто у Європейському Союзі:
- гібриди (HEV) – 320725 (+21%);
- бензинові авто – 261709 од. (-21%);
- електромобілі (BEV)– 145341 од. (+34%);
- дизельні – 88974 (-24%);
- плагін-гібриди – 81554 (+31%);
- інші – 27055 (-11%).
Нагадаємо
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Уряд врегулював питання держреєстрації автомобілів, що були ввезені як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою.