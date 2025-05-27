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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Tesla втрачає позиції в Європі: продажі впали на 49% у квітні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 960 перегляди

У квітні 2025 року продажі Tesla в Європі впали на 49% через конкуренцію з BYD та політичну позицію Маска. Ринок падає у ключових країнах ЄС.

Tesla втрачає позиції в Європі: продажі впали на 49% у квітні - ЗМІ

У квітні 2025 року продажі електромобілів Tesla в Європі знизилися на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стало наслідком зростаючої конкуренції з боку китайських автовиробників та негативного сприйняття політичної активності Ілона Маска, – передає УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у квітні Tesla реалізувала 5 тис. 475 автомобілів на європейському ринку, що на 52,6% менше, ніж у квітні 2024 року.

Загалом, за перші чотири місяці 2025 року продажі компанії в Європі скоротилися на 46,1%, до 41 тис. 677 одиниць, - пише BILD.

Китайський виробник електромобілів BYD вперше обійшов Tesla за обсягами продажів у Європі, реалізувавши 7 тис. 231 автомобіль проти 7 тис. 165 у Tesla, – зазначає MarketWatch.

Додатково

Значне зниження продажів Tesla спостерігалося в ключових європейських країнах: у Швеції – на 81%, у Нідерландах – на 74%, у Данії – на 67%, у Франції – на 59%, у Великій Британії – на 62%, - зазначає metal.com.

Аналітики пов'язують падіння продажів Tesla з негативною реакцією європейських споживачів на політичну активність Ілона Маска, зокрема його підтримку праворадикальних партій у Європі та тісні зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа, – резюмує Euronews.

Довідка

BYD активно розширює свою присутність у Європі, пропонуючи доступні моделі, такі як Dolphin Surf, за ціною близько 23 тисячі євро, що на 19 тисяч доларів дешевше за найдоступніший автомобіль Tesla.

Компанія також інвестує в розвиток сервісної мережі та виробництва на європейському ринку, – пише Business Insider.

Нагадаємо

У 2024 році Tesla була лідером на європейському ринку електромобілів, однак у 2025 році компанія зіткнулася з низкою викликів, включаючи оновлення моделі Model Y та зростаючу конкуренцію з боку китайських виробників. Загалом, за перші чотири місяці 2025 року продажі електромобілів у Європі зросли на 27,8%, тоді як частка Tesla на ринку знизилася з 1,3% до 0,7%, - нагадує Reuters.

В Німеччині вдвічі впали продажі автомобілів Tesla - Reuters06.05.25, 16:26 • 7687 переглядiв

Ілон Маск повертається до Tesla та Space X.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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