Ілон Маск повертається до Tesla та Space X: The Washington Post назвав причину
Київ • УНН
Мільярдер Ілон Маск, керівник DOGE, вирішив відійти від політики після критики та підпалів Tesla. Він планує знову зосередитись на управлінні Tesla та Space X через турботу про сім'ю.
Американський мільярдер, керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск вирішив відійти від політики і повернутися до керування компаніями Tesla та Space X. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
Як зазначає видання, Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на виборчу кампанію Дональда Трампа 2024 року. Але наразі ентузіазм Маска дещо згас – за даними журналістів, він не очікував великої критики на свою адресу, а також на адресу компаній, якими він керує. До того ж, сюди додались і підпали автомобілів Tesla.
Крім того, Ілон Маск стурбований безпекою своєї родини. Через це він хоче більше займатися роботою, пов’язаною з компаніями Tesla та Space X.
Додатково
Нещодавно Ілон Маск дав велике й емоційне інтерв'ю Bloomberg News. Під час спілкування він демонстрував дивну поведінку, різко перебивав модераторку і уникав відповідей на незручні питання.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Ілон Маск, який витратив близько 300 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, заявив про плани значно скоротити політичні витрати.