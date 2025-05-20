Республіканці ризикують втратити найбільшого донора? Маск заявив, що скоротить політичні витрати

Ілон Маск, який витратив близько 300 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа та інших республіканців минулого року, заявив у вівторок, що планує значно скоротити свої політичні витрати в майбутньому, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Що стосується політичних витрат, я збираюся зробити набагато менше в майбутньому", - сказав Маск на економічному форумі в Катарі. "Я думаю, що я зробив достатньо".

Маск також сказав, що він має намір залишитися на посаді генерального директора Tesla ще на п'ять років, прагнучи розвіяти побоювання з приводу балансу між його роллю в автовиробнику та його участю в адміністрації Трампа, де він курував масштабні зусилля зі скорочення витрат у федеральній бюрократії.

Додамо

Якщо Маск, найбагатша людина у світі, дотримається свого плану щодо скорочення політичних витрат, це може коштувати Трампу та Республіканській партії їхнього найбільшого спонсора.

Проте мільярдер не повністю закрив двері для витрат на політику в майбутньому.

"Якщо я побачу причину для політичних витрат у майбутньому, я зроблю це", - сказав Маск.

Його основна група політичних витрат, America PAC, відмовилася від коментарів.

Минулого року Маск направив сотні мільйонів доларів у республіканські супер PAC, фінансуючи операції на полі бою та кампанії в ЗМІ, які допомогли посилити послання Трампа.

Він також витратив понад 20 мільйонів доларів цієї весни на підтримку консервативного кандидата в гонці за посаду Верховного суду Вісконсіна, що допомогло перетворити її на найдорожчий судовий конкурс в історії США. Але його гроші не змогли схилити шальки терезів, оскільки ліберальний кандидат легко переміг на виборах, які розглядалися як ранній референдум про другий термін Трампа.

Відступ Маска загрожує позбавити республіканців не лише великого донора, а й інфраструктури та можливості отримати його гроші. Партії, можливо, доведеться більше покладатися на традиційних мегадонорів та активізувати збір коштів на низовому рівні перед виборами до Конгресу наступного року.