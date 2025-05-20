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Республиканцы рискуют потерять крупнейшего донора? Маск заявил, что сократит политические расходы

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Илон Маск заявил о планах значительно сократить политические расходы после того, как в прошлом году потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа и Республиканской партии.

Республиканцы рискуют потерять крупнейшего донора? Маск заявил, что сократит политические расходы

Илон Маск, который потратил около 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа и других республиканцев в прошлом году, заявил во вторник, что планирует значительно сократить свои политические расходы в будущем, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Что касается политических расходов, я собираюсь сделать гораздо меньше в будущем", - сказал Маск на экономическом форуме в Катаре. "Я думаю, что я сделал достаточно".

Маск также сказал, что он намерен остаться на посту генерального директора Tesla еще на пять лет, стремясь развеять опасения по поводу баланса между его ролью в автопроизводителе и его участием в администрации Трампа, где он курировал масштабные усилия по сокращению расходов в федеральной бюрократии.

Добавим

Если Маск, самый богатый человек в мире, придержится своего плана по сокращению политических расходов, это может стоить Трампу и Республиканской партии их крупнейшего спонсора.

Тем не менее, миллиардер не полностью закрыл двери для расходов на политику в будущем.

"Если я увижу причину для политических расходов в будущем, я сделаю это", - сказал Маск.

Его основная группа политических расходов, America PAC, отказалась от комментариев.

В прошлом году Маск направил сотни миллионов долларов в республиканские супер PAC, финансируя операции на поле боя и кампании в СМИ, которые помогли усилить послание Трампа.

Он также потратил более 20 миллионов долларов этой весной на поддержку консервативного кандидата в гонке за должность Верховного суда Висконсина, что помогло превратить ее в самый дорогой судебный конкурс в истории США. Но его деньги не смогли склонить чашу весов, поскольку либеральный кандидат легко победил на выборах, которые рассматривались как ранний референдум о втором сроке Трампа.

Отступление Маска грозит лишить республиканцев не только крупного донора, но и инфраструктуры и возможности получить его деньги. Партии, возможно, придется больше полагаться на традиционных мегадоноров и активизировать сбор средств на низовом уровне перед выборами в Конгресс в следующем году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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