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Илон Маск возвращается к Tesla и Space X: The Washington Post назвал причину

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Миллиардер Илон Маск, руководитель DOGE, решил отойти от политики после критики и поджогов Tesla. Он планирует снова сосредоточиться на управлении Tesla и Space X из-за заботы о семье.

Илон Маск возвращается к Tesla и Space X: The Washington Post назвал причину

Американский миллиардер, руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск решил отойти от политики и вернуться к управлению компаниями Tesla и Space X. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Как отмечает издание, Маск потратил не менее 288 миллионов долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа 2024 года. Но сейчас энтузиазм Маска несколько угас – по данным журналистов, он не ожидал большой критики в свой адрес, а также в адрес компаний, которыми он руководит. К тому же, сюда добавились и поджоги автомобилей Tesla.

Кроме того, Илон Маск обеспокоен безопасностью своей семьи. Поэтому он хочет больше заниматься работой, связанной с компаниями Tesla и Space X.

Дополнительно

Недавно Илон Маск дал большое и эмоциональное интервью Bloomberg News. Во время общения он демонстрировал странное поведение, резко перебивал модератора и избегал ответов на неудобные вопросы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Илон Маск, потративший около 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа, заявил о планах значительно сократить политические расходы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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