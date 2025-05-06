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Шахед-136

В Німеччині вдвічі впали продажі автомобілів Tesla - Reuters

Київ • УНН

 • 2512 перегляди

У квітні продажі Tesla в Німеччині впали на 45,9%, до 885 авто. Проте, загальна кількість реєстрацій нових електромобілів зросла на 53,5%, а продажі BYD зросли у вісім разів.

В Німеччині вдвічі впали продажі автомобілів Tesla - Reuters

У квітні у Німеччині придбали вдвічі менше автомобілів Tesla ніж торік. Водночас загальна кількість нових зареєстрованих електромобілів минулого місяця зросла на 53,5%. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Обсяг продажів у Німеччині у квітні скоротився майже вдвічі

- повідомило у вівторок німецьке агентство дорожнього руху KBA.

За даними агенції, Tesla минулого місяця продала у країні 885 автомобілів, що на 45,9% менше, ніж торік. Кількість проданих автомобілів Tesla з січня по квітень 2025 року скоротилася на 60,4% до 5820 одиниць порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Для порівняння, загальна кількість нових зареєстрованих електромобілів у квітні зросла на 53,5% порівняно з минулим роком

- додали в KBA.

Як зазначає видання, спираючись на дані минулого тижня, продажі автовиробника падали протягом чотирьох місяців поспіль у більшій частині Європи, оскільки європейці купували більше китайських електромобілів, а деякі протестували проти політичних поглядів генерального директора Ілона Маска.

Німецьке агентство повідомило про обсяг продажів китайського виробника електромобілів BYD у квітні зросла більш ніж у вісім разів до 1566 одиниць, а з початку року - майже у п'ять разів до 2791 одиниці загалом.

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