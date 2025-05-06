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В Германии вдвое упали продажи автомобилей Tesla - Reuters

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

В апреле продажи Tesla в Германии упали на 45,9%, до 885 авто. Тем не менее, общее количество регистраций новых электромобилей выросло на 53,5%, а продажи BYD выросли в восемь раз.

В Германии вдвое упали продажи автомобилей Tesla - Reuters

В апреле в Германии приобрели вдвое меньше автомобилей Tesla, чем в прошлом году. В то же время общее количество новых зарегистрированных электромобилей в прошлом месяце выросло на 53,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Объем продаж в Германии в апреле сократился почти вдвое

- сообщило во вторник немецкое агентство дорожного движения KBA.

По данным агентства, Tesla в прошлом месяце продала в стране 885 автомобилей, что на 45,9% меньше, чем в прошлом году. Количество проданных автомобилей Tesla с января по апрель 2025 года сократилось на 60,4% до 5820 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, общее количество новых зарегистрированных электромобилей в апреле выросло на 53,5% по сравнению с прошлым годом

- добавили в KBA.

Как отмечает издание, опираясь на данные прошлой недели, продажи автопроизводителя падали в течение четырех месяцев подряд в большей части Европы, поскольку европейцы покупали больше китайских электромобилей, а некоторые протестовали против политических взглядов генерального директора Илона Маска.

Немецкое агентство сообщило об объеме продаж китайского производителя электромобилей BYD в апреле вырос более чем в восемь раз до 1566 единиц, а с начала года - почти в пять раз до 2791 единицы в целом.

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Алена Уткина

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