Peugeot 208 и Dacia Sandero стали бестселлерами: каким автомобилям отдают предпочтение в Европе

В марте 2025 года самым популярным автомобилем в Европе стал хэтчбек Peugeot 208. Вторую строчку занимает Dacia Sandero, а замыкает тройку лидеров Renault Clio.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

По данным JATO Dynamics европейские продажи Peugeot 208 достигли 25241 машина, что на 7% больше, чем в марте прошлого года - говорится в заметке.

Согласно таблице, которую опубликовал Укравтопром, немного отстает Dacia Sandero – было куплено 24577 машин этой марки, что на 6% ниже, чем в марте 2024 года. Также теряет популярность, но все еще остается в лидерах Renault Clio – приобретено 23062 авто, что на 3% меньше чем в марте прошлого года.

Volkswagen Tiguan занял аж девятую строчку, однако марка демонстрирует не абы какой рост популярности. За март 2025 года была куплена 19591 машина, что аж на 42% больше чем в марте прошлого года.

Замыкает список самых популярных авто среди европейцев Ford Puma, который расположился на десятой строчке с результатом – 19269 машин, что лишь на 1% больше, чем в прошлом году.

Напомним

Что за первые два месяца 2025 года Dacia Sandero стал лидером европейских продаж с показателем 45 524 авто. В десятку также вошли Renault Clio и Volkswagen Golf.