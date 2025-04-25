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Peugeot 208 та Dacia Sandero стали бестселерами: яким автівкам надають перевагу у Європі

Київ • УНН

 • 4124 перегляди

Peugeot 208 очолив рейтинг продажів в Європі у березні 2025 року, випередивши Dacia Sandero та Renault Clio. Volkswagen Tiguan показав найбільше зростання популярності.

Peugeot 208 та Dacia Sandero стали бестселерами: яким автівкам надають перевагу у Європі

У березні 2025 року найпопулярнішим автомобілем в Європі став хетчбек Peugeot 208. Другу сходинку займає Dacia Sandero, а замикає трійку лідерів Renault Clio.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Укравтопром.

За даними JATO Dynamics європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25241 машина, що на 7% більше, ніж у березні минулого року

- ідеться в дописі.

Згідно із таблицею, яку опублікував Укравтопром, трохи відстає Dacia Sandero – було куплено 24577 машин цієї марки, що на 6% нижче, ніж у березні 2024 року. Також втрачає популярність, але все ще залишається у лідерах Renault Clio – придбано 23062 авто, що на 3% менше ніж у березні торік.

Volkswagen Tiguan зайняв аж дев'яту сходинку, проте марка демонструє не аби яке зростання популярності. За березень 2025 року була куплена 19591 машина, що аж на 42% більше ніж у березні минулого року.

Замикає список найпопулярніших авто серед європейців Ford Puma, який розташувався на десятій сходинці із результатом – 19269 машин, що лише на 1% більше, ніж торік.

Нагадаємо

Що за перші два місяці 2025 року Dacia Sandero став лідером європейських продажів з показником 45 524 авто. У десятку також увійшли Renault Clio та Volkswagen Golf.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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