Dacia Sandero посів перше місце у рейтингу найпопулярніших автомобілів в Європі

Рейтинг найбільш популярних автомобілів в Європі очолив автомобіля Dacia Sandero, батьківською компанією якого є французький автовиробник Renault. Про це пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

За два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45 524 європейських продажів.

ТОП-10 моделей:

Dacia Sandero – 45524 од.;

Renault Clio – 43798 од.;

Volkswagen Golf – 41206 од.;

Dacia Duster - 39610 од.;

Volkswagen T-Roc – 39301 од.;

Citroen C3 – 36125 од.;

Volkswagen Tiguan – 35230 од.;

Opel Corsa - 32992 од.;

Skoda Octavia - 30901 од.;

Peugeot 208 - 30615 од.

Довідково

Dacia Sandero - п'ятидверний хетчбек B Класу побудований на шасі Логана, але формально не входить в сімейство Logan. Це авто відрізняється укороченою до 2591 мм колісною базою (у Логана 2630 мм) та іншою зовнішністю, розробленої в дусі Renault Scenic. З 2009 року імпортувався до України під назвою Renault Sandero.

В 2012 році на Паризькому автосалоні представлено друге покоління Dacia Sandero.

Доповнення

УкрАвтопром повідомив, що у першому кварталі 2025 року українці найчастіше купували нові легковики сірого кольору. Абсолютним фаворитом у цьому сегменті став кросовер TOYOTA RAV-4.

Генеральний директор Renault заявив, що компанія не виключає повернення до росії, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому укладанні мирної угоди для припинення війни в Україні.