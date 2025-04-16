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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Dacia Sandero посів перше місце у рейтингу найпопулярніших автомобілів в Європі

Київ • УНН

 • 4812 перегляди

За перші два місяці року Dacia Sandero став лідером європейських продажів з показником 45 524 авто. У десятку також увійшли Renault Clio та Volkswagen Golf.

Dacia Sandero посів перше місце у рейтингу найпопулярніших автомобілів в Європі

Рейтинг найбільш популярних автомобілів в Європі очолив автомобіля Dacia Sandero, батьківською компанією якого є французький автовиробник Renault. Про це пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

За два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45 524 європейських продажів.

ТОП-10 моделей:

  • Dacia Sandero – 45524 од.;
    • Renault Clio – 43798 од.;
      • Volkswagen Golf – 41206 од.;
        •  Dacia Duster - 39610 од.;
          • Volkswagen T-Roc – 39301 од.;
            • Citroen C3 – 36125 од.;
              • Volkswagen Tiguan – 35230 од.;
                • Opel Corsa - 32992 од.;
                  • Skoda Octavia - 30901 од.;
                    • Peugeot 208 - 30615 од.

                      Довідково

                      Dacia Sandero - п'ятидверний хетчбек B Класу побудований на шасі Логана, але формально не входить в сімейство Logan. Це авто відрізняється укороченою до 2591 мм колісною базою (у Логана 2630 мм) та іншою зовнішністю, розробленої в дусі Renault Scenic. З 2009 року імпортувався до України під назвою Renault Sandero.

                      В 2012 році на Паризькому автосалоні представлено друге покоління Dacia Sandero.

                      Доповнення

                      УкрАвтопром повідомив, що у першому кварталі 2025 року українці найчастіше купували нові легковики сірого кольору. Абсолютним фаворитом у цьому сегменті став кросовер TOYOTA RAV-4.

                      Генеральний директор Renault заявив, що компанія не виключає повернення до росії, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому укладанні мирної угоди для припинення війни в Україні.

                      Павло Зінченко

                      Павло Зінченко

                      ЕкономікаАвто
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