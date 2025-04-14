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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Сірий - у тренді: названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

Київ • УНН

 • 4260 перегляди

У першому кварталі 2025 року третина нових легковиків, куплених в Україні, були сірого кольору, лідером став TOYOTA RAV-4. Далі йдуть білий (RENAULT Duster) та чорний (TOYOTA Land Cruiser Prado).

Сірий - у тренді: названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

У першому кварталі 2025 року українці найчастіше купували нові легковики сірого кольору. Абсолютним фаворитом у цьому сегменті став кросовер TOYOTA RAV-4. Про це повідомляє Укравтопром в Telegram, пише УНН.

З реалізованих у І кв. 2025 р. нових легковиків третина були сірого кольору. Лідерство в команді сірих здобув кросовер TOYOTA RAV-4

- йдеться в дописі.

На другому місці опинився білий колір - його обрали 29% покупців. Найбільше білих машин зареєстровано серед RENAULT Duster.

Класичний чорний колір посів третю позицію з результатом 17%. Лідером серед чорних авто виявився TOYOTA Land Cruiser Prado.

Ще 7% українських автомобілістів зупинили свій вибір на синіх авто — найпопулярнішою моделлю серед них стала SKODA Octavia.

Замикає п’ятірку зелений колір (6%), у якому найчастіше купували RENAULT Duster.

Українці менше купують китайські авто: з початку року ринок впав на 36%11.04.25, 10:10 • 5668 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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