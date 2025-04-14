Сірий - у тренді: названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

У першому кварталі 2025 року українці найчастіше купували нові легковики сірого кольору. Абсолютним фаворитом у цьому сегменті став кросовер TOYOTA RAV-4. Про це повідомляє Укравтопром в Telegram, пише УНН.

З реалізованих у І кв. 2025 р. нових легковиків третина були сірого кольору. Лідерство в команді сірих здобув кросовер TOYOTA RAV-4 - йдеться в дописі.

На другому місці опинився білий колір - його обрали 29% покупців. Найбільше білих машин зареєстровано серед RENAULT Duster.

Класичний чорний колір посів третю позицію з результатом 17%. Лідером серед чорних авто виявився TOYOTA Land Cruiser Prado.

Ще 7% українських автомобілістів зупинили свій вибір на синіх авто — найпопулярнішою моделлю серед них стала SKODA Octavia.

Замикає п’ятірку зелений колір (6%), у якому найчастіше купували RENAULT Duster.

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