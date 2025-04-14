Серый - в тренде: названы самые популярные цвета новых авто в Украине

В первом квартале 2025 года украинцы чаще всего покупали новые легковые автомобили серого цвета. Абсолютным фаворитом в этом сегменте стал кроссовер TOYOTA RAV-4. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram, пишет УНН.

Из реализованных в I кв. 2025 г. новых легковых автомобилей треть были серого цвета. Лидерство в команде серых завоевал кроссовер TOYOTA RAV-4