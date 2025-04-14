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Серый - в тренде: названы самые популярные цвета новых авто в Украине

Киев • УНН

 • 3724 просмотра

В первом квартале 2025 года треть новых легковых автомобилей, купленных в Украине, были серого цвета, лидером стал TOYOTA RAV-4. Далее идут белый (RENAULT Duster) и черный (TOYOTA Land Cruiser Prado).

Серый - в тренде: названы самые популярные цвета новых авто в Украине

В первом квартале 2025 года украинцы чаще всего покупали новые легковые автомобили серого цвета. Абсолютным фаворитом в этом сегменте стал кроссовер TOYOTA RAV-4. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram, пишет УНН.

Из реализованных в I кв. 2025 г. новых легковых автомобилей треть были серого цвета. Лидерство в команде серых завоевал кроссовер TOYOTA RAV-4

- говорится в сообщении.

На втором месте оказался белый цвет - его выбрали 29% покупателей. Больше всего белых машин зарегистрировано среди RENAULT Duster.

Классический черный цвет занял третью позицию с результатом 17%. Лидером среди черных авто оказался TOYOTA Land Cruiser Prado.

Еще 7% украинских автомобилистов остановили свой выбор на синих авто — самой популярной моделью среди них стала SKODA Octavia.

Замыкает пятерку зеленый цвет (6%), в котором чаще всего покупали RENAULT Duster.

Украинцы меньше покупают китайские авто: с начала года рынок упал на 36%11.04.25, 10:10 • 5219 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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