Dacia Sandero занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе
Киев • УНН
За первые два месяца года Dacia Sandero стал лидером европейских продаж с показателем 45 524 авто. В десятку также вошли Renault Clio и Volkswagen Golf.
Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе возглавил автомобиль Dacia Sandero, родительской компанией которого является французский автопроизводитель Renault. Об этом пишет УНН со ссылкой на УкрАвтопром.
Детали
За два месяца с начала года эта модель достигла показателя в 45 524 европейских продаж.
ТОП-10 моделей:
- Dacia Sandero – 45524 ед.;
- Renault Clio – 43798 ед.;
- Volkswagen Golf – 41206 ед.;
- Dacia Duster - 39610 ед.;
- Volkswagen T-Roc – 39301 ед.;
- Citroen C3 – 36125 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 35230 ед.;
- Opel Corsa - 32992 ед.;
- Skoda Octavia - 30901 ед.;
- Peugeot 208 - 30615 ед.
Справка
Dacia Sandero - пятидверный хэтчбек B Класса построен на шасси Логана, но формально не входит в семейство Logan. Это авто отличается укороченной до 2591 мм колесной базой (у Логана 2630 мм) и другой внешностью, разработанной в духе Renault Scenic. С 2009 года импортировался в Украину под названием Renault Sandero.
В 2012 году на Парижском автосалоне представлено второе поколение Dacia Sandero.
Дополнение
УкрАвтопром сообщил, что в первом квартале 2025 года украинцы чаще всего покупали новые легковушки серого цвета. Абсолютным фаворитом в этом сегменте стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в россию, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения для прекращения войны в Украине.