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Dacia Sandero занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе

Киев • УНН

 • 4842 просмотра

За первые два месяца года Dacia Sandero стал лидером европейских продаж с показателем 45 524 авто. В десятку также вошли Renault Clio и Volkswagen Golf.

Dacia Sandero занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе

Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе возглавил автомобиль Dacia Sandero, родительской компанией которого является французский автопроизводитель Renault. Об этом пишет УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

За два месяца с начала года эта модель достигла показателя в 45 524 европейских продаж.

ТОП-10 моделей:

  • Dacia Sandero – 45524 ед.;
    • Renault Clio – 43798 ед.;
      • Volkswagen Golf – 41206 ед.;
        •  Dacia Duster - 39610 ед.;
          • Volkswagen T-Roc – 39301 ед.;
            • Citroen C3 – 36125 ед.;
              • Volkswagen Tiguan – 35230 ед.;
                • Opel Corsa - 32992 ед.;
                  • Skoda Octavia - 30901 ед.;
                    • Peugeot 208 - 30615 ед.

                      Справка

                      Dacia Sandero - пятидверный хэтчбек B Класса построен на шасси Логана, но формально не входит в семейство Logan. Это авто отличается укороченной до 2591 мм колесной базой (у Логана 2630 мм) и другой внешностью, разработанной в духе Renault Scenic. С 2009 года импортировался в Украину под названием Renault Sandero.

                      В 2012 году на Парижском автосалоне представлено второе поколение Dacia Sandero.

                      Дополнение

                      УкрАвтопром сообщил, что в первом квартале 2025 года украинцы чаще всего покупали новые легковушки серого цвета. Абсолютным фаворитом в этом сегменте стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

                      Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в россию, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

                      Павел Зинченко

                      Павел Зинченко

                      ЭкономикаАвто
                      Дональд Трамп
                      Европа
                      Соединенные Штаты
                      Украина
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