Dacia Sandero занял первое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе

Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе возглавил автомобиль Dacia Sandero, родительской компанией которого является французский автопроизводитель Renault. Об этом пишет УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

За два месяца с начала года эта модель достигла показателя в 45 524 европейских продаж.

ТОП-10 моделей:

Dacia Sandero – 45524 ед.;

Renault Clio – 43798 ед.;

Volkswagen Golf – 41206 ед.;

Dacia Duster - 39610 ед.;

Volkswagen T-Roc – 39301 ед.;

Citroen C3 – 36125 ед.;

Volkswagen Tiguan – 35230 ед.;

Opel Corsa - 32992 ед.;

Skoda Octavia - 30901 ед.;

Peugeot 208 - 30615 ед.

Справка

Dacia Sandero - пятидверный хэтчбек B Класса построен на шасси Логана, но формально не входит в семейство Logan. Это авто отличается укороченной до 2591 мм колесной базой (у Логана 2630 мм) и другой внешностью, разработанной в духе Renault Scenic. С 2009 года импортировался в Украину под названием Renault Sandero.

В 2012 году на Парижском автосалоне представлено второе поколение Dacia Sandero.

Дополнение

УкрАвтопром сообщил, что в первом квартале 2025 года украинцы чаще всего покупали новые легковушки серого цвета. Абсолютным фаворитом в этом сегменте стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в россию, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения для прекращения войны в Украине.