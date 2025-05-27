Tesla теряет позиции в Европе: продажи упали на 49% в апреле - СМИ
Киев • УНН
В апреле 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 49% из-за конкуренции с BYD и политической позиции Маска. Рынок падает в ключевых странах ЕС.
В апреле 2025 года продажи электромобилей Tesla в Европе снизились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и негативного восприятия политической активности Илона Маска, – передает УНН со ссылкой на Investing.com.
Детали
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в апреле Tesla реализовала 5 тыс. 475 автомобилей на европейском рынке, что на 52,6% меньше, чем в апреле 2024 года.
В целом, за первые четыре месяца 2025 года продажи компании в Европе сократились на 46,1%, до 41 тыс. 677 единиц, - пишет BILD.
Китайский производитель электромобилей BYD впервые обошел Tesla по объемам продаж в Европе, реализовав 7 тыс. 231 автомобиль против 7 тыс. 165 у Tesla, – отмечает MarketWatch.
Дополнительно
Значительное снижение продаж Tesla наблюдалось в ключевых европейских странах: в Швеции – на 81%, в Нидерландах – на 74%, в Дании – на 67%, во Франции – на 59%, в Великобритании – на 62%, - отмечает metal.com.
Аналитики связывают падение продаж Tesla с негативной реакцией европейских потребителей на политическую активность Илона Маска, в частности его поддержку праворадикальных партий в Европе и тесные связи с администрацией Дональда Трампа, – резюмирует Euronews.
Справка
BYD активно расширяет свое присутствие в Европе, предлагая доступные модели, такие как Dolphin Surf, по цене около 23 тысячи евро, что на 19 тысяч долларов дешевле самого доступного автомобиля Tesla.
Компания также инвестирует в развитие сервисной сети и производства на европейском рынке, – пишет Business Insider.
Напомним
В 2024 году Tesla была лидером на европейском рынке электромобилей, однако в 2025 году компания столкнулась с рядом вызовов, включая обновление модели Model Y и растущую конкуренцию со стороны китайских производителей. В целом, за первые четыре месяца 2025 года продажи электромобилей в Европе выросли на 27,8%, тогда как доля Tesla на рынке снизилась с 1,3% до 0,7%, - напоминает Reuters.
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