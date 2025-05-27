Tesla теряет позиции в Европе: продажи упали на 49% в апреле - СМИ

В апреле 2025 года продажи электромобилей Tesla в Европе снизились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и негативного восприятия политической активности Илона Маска, – передает УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в апреле Tesla реализовала 5 тыс. 475 автомобилей на европейском рынке, что на 52,6% меньше, чем в апреле 2024 года.

В целом, за первые четыре месяца 2025 года продажи компании в Европе сократились на 46,1%, до 41 тыс. 677 единиц, - пишет BILD.

Китайский производитель электромобилей BYD впервые обошел Tesla по объемам продаж в Европе, реализовав 7 тыс. 231 автомобиль против 7 тыс. 165 у Tesla, – отмечает MarketWatch.

Дополнительно

Значительное снижение продаж Tesla наблюдалось в ключевых европейских странах: в Швеции – на 81%, в Нидерландах – на 74%, в Дании – на 67%, во Франции – на 59%, в Великобритании – на 62%, - отмечает metal.com.

Аналитики связывают падение продаж Tesla с негативной реакцией европейских потребителей на политическую активность Илона Маска, в частности его поддержку праворадикальных партий в Европе и тесные связи с администрацией Дональда Трампа, – резюмирует Euronews.

Справка

BYD активно расширяет свое присутствие в Европе, предлагая доступные модели, такие как Dolphin Surf, по цене около 23 тысячи евро, что на 19 тысяч долларов дешевле самого доступного автомобиля Tesla.

Компания также инвестирует в развитие сервисной сети и производства на европейском рынке, – пишет Business Insider.

Напомним

В 2024 году Tesla была лидером на европейском рынке электромобилей, однако в 2025 году компания столкнулась с рядом вызовов, включая обновление модели Model Y и растущую конкуренцию со стороны китайских производителей. В целом, за первые четыре месяца 2025 года продажи электромобилей в Европе выросли на 27,8%, тогда как доля Tesla на рынке снизилась с 1,3% до 0,7%, - напоминает Reuters.

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