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В ЕС вырос спрос на гибридные авто на 21% в апреле 2025 года – статистика

Киев • УНН

 • 786 просмотра

В апреле 2025 года регистрация новых легковых авто в ЕС выросла на 1,3%. Наибольшую долю рынка заняли гибриды – 35%, а электромобили показали положительную динамику.

В ЕС вырос спрос на гибридные авто на 21% в апреле 2025 года – статистика

По состоянию на сейчас, в странах Европейского Союза зарегистрировано на 1,2% автомобилей меньше, чем в этот же период 2024 года. Впрочем, по итогам предыдущего месяца, количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 1,3%.

Передает УНН со ссылкой на АСЕА и УкрАвтопром.

Детали

По данным АСЕА (Ассоциации европейских производителей автомобилей), в апреле 2025 г. в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% количество регистраций новых легковых автомобилей. Гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей – 35%. Положительную динамику также продемонстрировали электромобили (BEV).

Дополнение

Показатели по источнику питания в соответствии со статистикой регистрации новых автомобилей в Европейском Союзе:

  • гибриды (HEV) – 320725 (+21%);
    • бензиновые авто – 261709 ед. (-21%);
      • электромобили (BEV)– 145341 ед. (+34%);
        • дизельные – 88974 (-24%);
          • плагин-гибриды – 81554 (+31%);
            • другие – 27055 (-11%).

              Напомним

              В апреле 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 49% из-за конкуренции с BYD и политической позиции Маска. 

              Правительство урегулировало вопрос госрегистрации автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре.

              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

              Авто
              Tesla Inc
              Европейский Союз
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