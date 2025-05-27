В ЕС вырос спрос на гибридные авто на 21% в апреле 2025 года – статистика
Киев • УНН
В апреле 2025 года регистрация новых легковых авто в ЕС выросла на 1,3%. Наибольшую долю рынка заняли гибриды – 35%, а электромобили показали положительную динамику.
По состоянию на сейчас, в странах Европейского Союза зарегистрировано на 1,2% автомобилей меньше, чем в этот же период 2024 года. Впрочем, по итогам предыдущего месяца, количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 1,3%.
Передает УНН со ссылкой на АСЕА и УкрАвтопром.
Детали
По данным АСЕА (Ассоциации европейских производителей автомобилей), в апреле 2025 г. в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% количество регистраций новых легковых автомобилей. Гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей – 35%. Положительную динамику также продемонстрировали электромобили (BEV).
Дополнение
Показатели по источнику питания в соответствии со статистикой регистрации новых автомобилей в Европейском Союзе:
- гибриды (HEV) – 320725 (+21%);
- бензиновые авто – 261709 ед. (-21%);
- электромобили (BEV)– 145341 ед. (+34%);
- дизельные – 88974 (-24%);
- плагин-гибриды – 81554 (+31%);
- другие – 27055 (-11%).
Напомним
В апреле 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 49% из-за конкуренции с BYD и политической позиции Маска.
Правительство урегулировало вопрос госрегистрации автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре.