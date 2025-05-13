Уряд спростив реєстрацію авто, ввезених як гуманітарна допомога

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram передає УНН.

Врегульовано питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою - ідеться у дописі.

Також Мельничук зазначив, що окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності "Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою". А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.

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