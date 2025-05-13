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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора
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Уряд спростив реєстрацію авто, ввезених як гуманітарна допомога

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Уряд врегулював питання держреєстрації автомобілів, що були ввезені як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою. Визначено умови та перелік документів для реєстрації авто.

Уряд спростив реєстрацію авто, ввезених як гуманітарна допомога

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram передає УНН.

Врегульовано питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою

- ідеться у дописі.

Також Мельничук зазначив, що окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності "Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою". А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.

Російські військовополонені будуть платити податки в Україні. Кабмін схвалив відповідний проєкт09.05.25, 20:07 • 11703 перегляди

Альона Уткіна

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