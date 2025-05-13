Правительство упростило регистрацию авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера
10:48 • 1528 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 26233 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 23780 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

05:20 • 62013 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 73102 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 80293 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 61385 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 62354 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 106133 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 105766 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
51%
747мм
Популярные новости

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

13 мая, 01:22 • 36543 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

13 мая, 02:10 • 43502 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

13 мая, 02:42 • 40122 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

13 мая, 03:13 • 37261 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 17287 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 26264 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 62043 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 73133 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 106148 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 105777 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 6410 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 12328 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 12471 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 17693 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 45391 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Правительство упростило регистрацию авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Правительство урегулировало вопрос госрегистрации автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре. Определены условия и перечень документов для регистрации авто.

Правительство упростило регистрацию авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

Кабмин урегулировал вопрос госрегистрации автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.

Урегулированы вопросы государственного учета и государственной регистрации транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре до вступления в силу Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре

- говорится в заметке.

Также Мельничук отметил, что отдельно определены условия, при которых допускается госрегистрация авто, ввезенных в Украину до вступления в силу "Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре". А также – перечень документов, которые нужно предоставить в сервисный центр МВД для госрегистрации или временного госучета авто, в том числе предназначенных для военных.

Российские военнопленные будут платить налоги в Украине. Кабмин одобрил соответствующий проект09.05.25, 20:07 • 11703 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаАвто
Украина
Brent
$65.31
Bitcoin
$103,458.40
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.53
Золото
$3,257.80
Ethereum
$2,482.62