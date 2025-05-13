Правительство упростило регистрацию авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

Кабмин урегулировал вопрос госрегистрации автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.

Урегулированы вопросы государственного учета и государственной регистрации транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи по упрощенной процедуре до вступления в силу Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре - говорится в заметке.

Также Мельничук отметил, что отдельно определены условия, при которых допускается госрегистрация авто, ввезенных в Украину до вступления в силу "Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре". А также – перечень документов, которые нужно предоставить в сервисный центр МВД для госрегистрации или временного госучета авто, в том числе предназначенных для военных.

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