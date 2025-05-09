Российские военнопленные будут платить налоги в Украине. Кабмин одобрил соответствующий проект

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов, начисленных российским военнопленным. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отражения в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных - говорится в заметке.

Как отмечает Мельничук, военнопленных будут определять отдельной категорией физических лиц — нерезидентов Украины военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям (1949) и Дополнительного протокола (1977).

Также предлагается предусмотреть, что налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы Государственной уголовно-исполнительной службы), которые начисляют доходы в виде вознаграждения за труд военнопленным, в налоговом расчете, представление которого предусмотрено подпунктом "б" пункта 176.2 статьи 176 Налогового кодекса Украины, отражают общую сумму начисленных в отчетном налоговом периоде доходов и общую сумму удержанного с них налога - пишет Мельничук.

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