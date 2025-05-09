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Російські військовополонені будуть платити податки в Україні. Кабмін схвалив відповідний проєкт

Київ • УНН

 • 4520 перегляди

Кабмін схвалив законопроєкт, який визначає військовополонених окремою категорією нерезидентів. Податкові агенти відображатимуть доходи військовополонених у податковому розрахунку.

Російські військовополонені будуть платити податки в Україні. Кабмін схвалив відповідний проєкт

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів, нарахованих російським військовополоненим. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення у податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених 

- йдеться в дописі.

Як зазначає Мельничук, військовополонених будуть визначити окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України військовополонених відповідно Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949) та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій (1949) і Додаткового протоколу (1977). 

Також пропонується передбачити, що податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби), які нараховують доходи у вигляді винагороди за працю військовополоненим, у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку 

- пише Мельничук.

Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю09.05.25, 16:46 • 6156 переглядiв

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