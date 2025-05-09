Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю
Київ • УНН
Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України оновив порядок надання державної допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, передбачивши нові підстави для призначення і втрати виплат, а також спростивши окремі процедури. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, пише УНН.
Деталі
Кабмін змінює правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю
Зокрема, до постанови №740 додано нову підставу. Йдеться про скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живої особи, яка раніше вважалась безвісти зниклою.
Також, згідно зі змінами, постанова №336 забороняє відмову від допомоги від імені дітей до 18 років, а також від недієздатних осіб, якщо мають право на виплати.
Крім того, встановлено механізм добровільного повернення отриманої грошової допомоги до бюджету.
Передбачено механізм повернення грошової допомоги до бюджету у випадку помилки або зміни статусу. Це оформлюється за заявою отримувача (постанова №336 та №62)
Згідно з постановою №336, позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи тепер будуть здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення. Крім того, допомогу можна буде отримати навіть без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти.
А для випадків, коли особу визнають померлою не одразу - передбачено до трьох років на здійснення виплат.
Порядок подання заяв
- кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто;
- за дітей і недієздатних - представники або батьки.
Заяви можна подавати поштою або через центри надання послуг.
Документи для подання
До заяви додаються:
- посвідчення члена сім’ї загиблого;
- свідоцтво про смерть або рішення суду.
Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, крім осіб з інвалідністю І групи (№336) - йдеться в дописі.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи Україну в період з лютого-березня 2022 року.