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Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю

Київ • УНН

 • 3632 перегляди

Уряд оновив порядок надання допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, внісши зміни до підстав призначення виплат та спростивши процедури. Також передбачено механізм повернення коштів до бюджету.

Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання державної допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, передбачивши нові підстави для призначення і втрати виплат, а також спростивши окремі процедури. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, пише УНН.

Деталі

Кабмін змінює правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю

- йдеться в дописі.

Зокрема, до постанови №740 додано нову підставу. Йдеться про скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живої особи, яка раніше вважалась безвісти зниклою.

Також, згідно зі змінами, постанова №336 забороняє відмову від допомоги від імені дітей до 18 років, а також від недієздатних осіб, якщо мають право на виплати.

Крім того, встановлено механізм добровільного повернення отриманої грошової допомоги до бюджету.

Передбачено механізм повернення грошової допомоги до бюджету у випадку помилки або зміни статусу. Це оформлюється за заявою отримувача (постанова №336 та №62)

- пише Гончаренко.

Згідно з постановою №336, позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи тепер будуть здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення. Крім того, допомогу можна буде отримати навіть без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти.

А для випадків, коли особу визнають померлою не одразу - передбачено до трьох років на здійснення виплат.

Порядок подання заяв

  • кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто;
    • за дітей і недієздатних - представники або батьки.

      Заяви можна подавати поштою або через центри надання послуг.

      Документи для подання

      До заяви додаються:

      • посвідчення члена сім’ї загиблого;
        • свідоцтво про смерть або рішення суду.

          Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, крім осіб з інвалідністю І групи (№336) - йдеться в дописі.

          Нагадаємо

          Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи Україну в період з лютого-березня 2022 року.

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

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