Кабмін змінив правила виплат родинам загиблих військових і осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання державної допомоги родинам загиблих військових та особам з інвалідністю, передбачивши нові підстави для призначення і втрати виплат, а також спростивши окремі процедури. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, пише УНН.

Деталі

Кабмін змінює правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю - йдеться в дописі.

Зокрема, до постанови №740 додано нову підставу. Йдеться про скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання живої особи, яка раніше вважалась безвісти зниклою.

Також, згідно зі змінами, постанова №336 забороняє відмову від допомоги від імені дітей до 18 років, а також від недієздатних осіб, якщо мають право на виплати.

Крім того, встановлено механізм добровільного повернення отриманої грошової допомоги до бюджету.

Передбачено механізм повернення грошової допомоги до бюджету у випадку помилки або зміни статусу. Це оформлюється за заявою отримувача (постанова №336 та №62) - пише Гончаренко.

Згідно з постановою №336, позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи тепер будуть здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення. Крім того, допомогу можна буде отримати навіть без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти.

А для випадків, коли особу визнають померлою не одразу - передбачено до трьох років на здійснення виплат.

Порядок подання заяв

кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто;

за дітей і недієздатних - представники або батьки.

Заяви можна подавати поштою або через центри надання послуг.

Документи для подання

До заяви додаються:

посвідчення члена сім’ї загиблого;

свідоцтво про смерть або рішення суду.

Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, крім осіб з інвалідністю І групи (№336) - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи Україну в період з лютого-березня 2022 року.