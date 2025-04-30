Зеленський підписав закон щодо виплати у розмірі 15 млн грн для родин загиблих цивільних, які захищали Україну
Київ • УНН
Президент підписав закон про збільшення виплат до 15 млн грн сім'ям цивільних, які загинули, захищаючи Україну з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Виплати отримають родини 124 загиблих.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи державу в період з лютого-березня 2022 року.
Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Повернуто з підписом від Президента України
Контекст
Народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань молоді і спорту Ірина Борзова повідомляла, що законопроєкт стосується тих полеглих захисників і захисниць, які добровільно взяли зброю в руки й обороняли Україну з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Документ пропонує надати одноразову грошову допомогу від держави в розмірі 15 млн грн родинам загиблих як військових, так і цивільних.
У фінансово-економічному обґрунтуванні до проєкту закону вказується, що загальний обсяг видатків необхідний для виплати членам родин загиблих осіб одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн гривень становить 1 млрд 860 млн гривень, тобто за 124 загиблих цивільних.
"Враховуючи обмежений ресурс державного бюджету, виплати планується здійснювати всім членам родин 124 загиблих осіб по 1,860 млн 750 гривень на загальну суму 230 млн 733 тис. гривень", - йдеться в прогнозі на 2025 рік.